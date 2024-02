L'arraisonnement d'un bateau de touristes taïwanais par les garde-côtes chinois a déclenché la panique parmi la population taïwanaise, a déclaré mardi un ministre taïwanais, alors que les tensions augmentent de part et d'autre du détroit sensible de Taïwan.

La Chine a annoncé dimanche que ses garde-côtes allaient entamer des patrouilles régulières et mettre en place des activités de maintien de l'ordre autour de l'île de Kinmen, contrôlée par Taïwan, à la suite de la mort de deux ressortissants chinois qui ont fui les garde-côtes taïwanais après avoir pénétré dans des eaux trop proches de Kinmen.

Six agents des garde-côtes chinois sont montés lundi à bord d'un bateau de tourisme taïwanais transportant 11 membres d'équipage et 23 passagers pour vérifier son plan de route, son certificat et les licences de son équipage, et sont repartis environ une demi-heure plus tard, ont indiqué les garde-côtes taïwanais.

"Nous pensons que cela a blessé les sentiments de notre peuple et déclenché la panique. Ce n'était pas non plus conforme aux intérêts des gens de l'autre côté du détroit", a déclaré Kuan Bi-ling, chef du Conseil des affaires océaniques de Taïwan, à des journalistes devant le parlement à Taipei mardi.

M. Kuan a déclaré qu'il était courant que des bateaux de touristes chinois et taïwanais pénètrent accidentellement dans les eaux de l'autre partie.

"Les bateaux de ce type ne sont pas du tout illégaux", a-t-elle déclaré.

Kinmen se trouve à une courte distance en bateau des villes chinoises de Xiamen et de Quanzhou et est contrôlée par Taipei depuis que le gouvernement vaincu de la République de Chine s'est réfugié à Taïwan en 1949, après avoir perdu une guerre civile contre les communistes de Mao Zedong, qui ont créé la République populaire de Chine.

Kinmen a été le théâtre de fréquents combats au plus fort de la guerre froide, mais c'est aujourd'hui une destination touristique populaire, bien que nombre de ses îlots soient lourdement fortifiés par les forces taïwanaises et restent interdits aux civils.

La Chine revendique Taïwan comme son territoire et n'a pas exclu de recourir à la force pour prendre le contrôle de l'île gouvernée démocratiquement. Le gouvernement de Taipei affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.