Les tremblements de terre secouent encore le sud de la Turquie un mois après les tremblements de terre jumeaux dévastateurs, mais Havva Arslan, mère de trois enfants, se sent enfin en sécurité dans sa petite mais solide maison en container.

Arslan, son mari et leurs trois enfants ont survécu pendant cinq jours coincés sous les décombres de leur immeuble de cinq étages. Le fait que toute la famille soit sortie vivante fait d'eux une histoire de survie rare dans la ville de Nurdagi, où la plupart des bâtiments se sont effondrés ou sont marqués pour la démolition.

Cela fait à peine deux semaines que la famille est sortie de l'hôpital et les cinq membres de la famille tentent de reprendre les fils de ce qu'ils appellent leur vie antérieure. Ils rétablissent timidement les routines dans leur nouvelle maison de fortune derrière une station-service.

"Nous étions une famille aisée. Nous avions deux maisons et une voiture. Nous étions reconnaissants à Dieu pour tout cela. Et nous sommes reconnaissants maintenant, que tous mes enfants soient en sécurité. Je n'ai aucune crainte maintenant que ma famille est à mes côtés", a déclaré Havva alors qu'elle était assise à côté d'une table de pique-nique en bois après un petit déjeuner familial.

Havva et son mari, Hasan, ont perdu 36 de leurs proches dans le séisme et le chagrin est à vif. L'un de leurs parents survivants, la grand-mère Arslan, vit dans un conteneur à côté, avec un pied cassé.

Des connaissances passent pour proposer leurs condoléances.

Hasan, un comptable, dit qu'il sera bientôt prêt à reprendre le travail.

"Les clients ont recommencé à appeler. Le gouverneur a envoyé aux comptables de la ville un conteneur, la guilde va envoyer un ordinateur et une imprimante. Je reprendrai alors là où je me suis arrêté", dit Hasan.

Il montre du doigt un coffre métallique poussiéreux contenant des documents récupérés dans son bureau effondré.

Les deux parents sont heureux que deux de leurs enfants, l'un en 4e année et l'autre en 8e année, puissent reprendre les cours.

"Les enfants ont besoin de l'école", dit Havva, ajoutant que les autorités sont en train de mettre en place une école dans un village de tentes voisin, où les enfants pourront d'abord retourner deux jours par semaine.

NOUS SOMMES TOUS EN VIE

La fille aînée, Fatmagul, 19 ans, a commencé à préparer les examens d'entrée à l'université, qu'elle doit passer dans quelques mois.

"Je voulais qu'elle étudie, mais seulement quand elle s'en sentirait capable, alors j'ai attendu", raconte Havva.

"Un jour, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et je l'ai vue assise près de la table en train d'étudier. Il faut bien commencer quelque part, maman", a-t-elle dit.

La nuit du séisme, les parents et les trois enfants se sont précipités pour se serrer les uns contre les autres lorsque la violente secousse a frappé.

Alors que les murs s'effondraient autour d'eux, le plancher en dessous a cédé et la famille Arslan est tombée un étage plus bas, les quatre étages au-dessus s'effondrant autour d'eux quelques secondes plus tard.

Ils étaient piégés dans un espace vide, sans nourriture ni eau et sans aucune idée du temps qui passait, les heures se transformant en jours.

Après un certain temps, la famille, à commencer par les parents, a commencé à avoir des hallucinations.

"J'avais faim. Je voyais des pommes et des oranges mais je ne pouvais pas les tenir. Ma mère parlait sur un téléphone qu'elle n'avait pas", a déclaré Fatmagul.

Finalement, une équipe de secours poussant à travers une crevasse est tombée sur leurs appels à l'aide.

"'Je m'appelle Fatmagul Arslan', ai-je crié. Nous sommes cinq personnes ici. Nous sommes tous en vie', ai-je dit."

Et puis le moment du sauvetage : "La lumière est entrée par le haut, j'ai entendu un son et puis j'ai vu les yeux d'un homme", a déclaré Fatmagul.

Le bilan des tremblements de terre en Turquie s'élève à près de 46 000 morts et environ 6 000 personnes ont été tuées en Syrie voisine.