Bourse de Paris : Un moment charnière ?

Personne ne sera surpris, le Covid-19 continue à dominer largement l'espace médiatico-économique, même s'il y est davantage question de stratégies de déconfinement et des modalités d'une reprise de l'activité. Les pays d'Europe les plus touchés semblent engranger les premiers succès durables sur l'épidémie. Dans l'actualité financière, voici les quelques points à connaître avant de reprendre la semaine :

Pétrole : dimanche, l'Opep+ a décidé de réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour en mai et en juin, avec des engagements dégressifs jusqu'en avril 2022. Donald Trump s'est empressé d'affirmer que l'Opep+ envisage même un abaissement de 20 millions de barils par jour. La Maison Blanche maintient donc une forte pression sur les producteurs hors des Etats-Unis, pour sauver sa propre industrie pétrolière. L'or noir a réagi d'abord fortement plus assez mollement : les coupes étaient déjà dans les cours.

Or : après maintes hésitations, le métal précieux a décollé ce weekend pour repasser allègrement le cap des 1700 USD.

Réflexions capillaires : terminons sur une note plus légère mais au combien symbolique. Vous avez sûrement constaté au cours de vos déambulations autorisées que les coiffures de vos connaissances se font plus approximatives et que la belle chevelure flamboyante de votre voisine commence à sérieusement ternir à la racine. C'est le contrecoup (terrible !) de l'inactivité imposée aux capilliculteurs de tout poil. La teinture à cheveux est le dernier must-have du panier de courses. Et ce n'est pas une blague : le patron de Walmart (la plus grosse chaîne de grands magasins des Etats-Unis) a déclaré samedi que la crise du coronavirus a atteint le stade du soin du cheveu, au vu des paniers d'achats qui transitent en caisse. D'abord les gels hydroalcooliques et les désinfectants, puis le papier toilette et la nourriture. Et désormais, tondeuses et colorations. Un très beau sujet d'étude pour la sociologie.

Le sentiment des investisseurs a l'air de s'améliorer dans une actualité un peu moins anxiogène, grâce aux espoirs de redémarrage de certains pans de l'économie. Nous vivons probablement la période intermédiaire entre le plus fort de la crise et le moment où il faudra dresser le bilan et intégrer les énormes bouleversements induits par les réponses apportées au coronavirus, sur lesquels la visibilité est quasi-nulle, en dépit de l'abondante littérature qui fleurit déjà çà et là.

En attendant, les marchés financiers, dans leur infinie sagesse, regardent vers le haut au sortir du weekend de Pâques.

Les temps forts économiques du jour

Les prix à l'importation aux États-Unis sont attendus à 14h30. Ce matin, la Chine a annoncé une contraction de ses exportations de -6,6% en USD en mars, deux fois moins conséquente que prévu, ce qui prouve que les économistes manquent cruellement de repères.

L'euro est remonté à 1,0948 USD. L'once d'or est recherchée à 1720 USD. Le pétrole réagit peu, à 32,12 USD le baril de Brent et à 22,55 USD le baril de WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans atteint 0,77%. Le Bitcoin est stable à 6868 USD.

Les principaux changements de recommandations

ArcelorMittal : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 9,50 EUR.

Colruyt : KBC Securities passe d'alléger à conserver en visant 50,50 EUR.

Credit Suisse : Barclays passe de pondération en ligne à souspondérer avec un objectif réduit à 8 CHF.

Davide Campari : Main First passe d'acheter à conserver en visant 7,10 EUR.

E.ON : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 9,20 EUR.

Endesa : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 18 EUR.

Engie : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 13,50 EUR.

Euronext : KBW passe de surperformance à performance de marché en visant 75 EUR.

Eutelsat : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 23 à 18,50 EUR.

Evolution Gaming : SEB Equities passe d'acheter à conserver en visant 422 SEK.

Intesa : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 2,60 à 1,75 EUR.

Korian : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 47,50 à 42,20 EUR.

Mediobanca : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 7,80 EUR.

Naturgy : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 17 EUR.

Norwegian Air : Bernstein passe de neutre à sousperformance.

OHB : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 50 à 43 EUR.

Orange : UBS passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 14,40 à 12,70 EUR.

Orsted : HSBC passe de conserver à acheter en visant 775 NOK.

Prysmian : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 19,20 EUR.

Rémy Cointreau : MainFirst passe de conserver à vendre en visant 91 EUR.

Royal Vopak : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 56 à 58 EUR.

Sandvik : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 150 SEK.

Sensirion : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 36 CHF.

Spirax : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 7310 GBp.

STMicroelectronics : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 19 EUR.

Tenaris : Mediobanca passe de neutre à sousperformance en visant 6,50 EUR.

UniCredit : UBS passe d'achat neutre avec un objectif de cours réduit de 16,20 à 8,50 EUR.

L’actualité des sociétés

Renault a rejoint jeudi la liste des entreprises qui renoncent à leur dividende, et annonce ce matin le dénouement de sa coentreprise avec Dongfeng en Chine, pour lui substituer une coopération différente impliquant Nissan. Airbus a suspendu son projet d'ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse. Air France-KLM a demandé plusieurs milliards d'euros de liquidités à l'Etat pour faire face à ses besoins dans les mois à venir, selon Les Échos, ce qui corrobore les informations parues précédemment. Publicis a publié des revenus en baisse au premier trimestre, en parallèle de l'annonce d'une réduction de sa proposition de dividendes. Carrefour a fait état d'un triplement de ses ventes en ligne au Brésil, tout en annonçant que ses coûts ont aussi progressé pour faire face à la demande. Groupe LDLC finalise le rachat du fonds de commerce de Top Achat. Ils communiquent autour du Covid-19 : Derichebourg (activité), Wendel (assemblée générale, dividende), DBV Technologies (assemblée générale), Valeo (objectifs), Kaufman (dividende), Suez (dividende), Eutelsat (objectifs, dividende), Legrand (assemblée générale, objectifs), EOS Imaging (date de publication), Société Générale (assemblée générale), Groupe Seb (assemblée générale, date de publication), Amadeus (activité). Le DSMB recommande la poursuite de l'étude de phase I/II de Gensight avec GS030. McPhy renouvelle une ligne de financement en fonds propres. Prodways participe à la lutte contre le coronavirus à partir de ses imprimantes 3D. Cast, PSB Industries, Eurobio, Theranexus ont publié leurs comptes.

Apple et Google ont signé un partenariat inédit afin de proposer un suivi numérique des personnes ayant été à proximité de personnes infectées par le coronavirus, via la technologie Bluetooth. Amazon.com embauche 75 000 salariés supplémentaires aux États-Unis, et prévoit de reprendre la livraison de produits "non-essentiels". eBay va chercher son directeur général, Jamie Iannone, chez Walmart. Ford estime avoir les reins suffisamment solides pour tenir au moins jusqu'au mois de septembre si la situation reste paralysée. Softbank prévoit 750 MdsJPY (environ 6,4 Mds€) de pertes sur l'exercice clos le 31 mars dernier, à cause du Covid-19 et de mauvais investissements. Toyota Motor devrait reprendre la production dans le nord de la France le 21 avril. A ce stade, le PDG de Siemens, Joe Kaeser, ne prévoit pas de suppressions d'emplois malgré la morsure du coronavirus. Donald Trump a réitéré sa position sur Boeing, en affirmant que les États-Unis feront le nécessaire pour soutenir l'industriel. Exxon Mobil engrange 9,5 Mds$ sur le marché de la dette, pour renforcer sa position de trésorerie, Walt Disney fait de même avec une enveloppe de 5 Mds$. Royal Dutch Shell se désengage du projet Meretoyakha Neftegaz avec Gazprom dans l'Arctique russe en arguant d'un "contexte extérieur difficile".