Un moment que je redoutais" - le nouveau Roi dit au Premier ministre

"Le moment que je redoutais, comme beaucoup de gens, je le sais", a-t-on entendu Charles dire au Premier ministre lors de leur rencontre dans la salle d'audience du palais de Buckingham.

Plus tôt, Charles et son épouse, la reine consort Camilla, ont passé plus de 10 minutes à serrer la main de sympathisants à l'extérieur du palais.

"C'était si émouvant cet après-midi quand nous sommes arrivés, tous ces gens qui étaient venus présenter leurs condoléances ... et des fleurs", a dit Charles à Truss, alors que le premier ministre proposait également ses condoléances.

La rencontre a eu lieu avant un discours télévisé de Charles à la nation, dans lequel il s'est engagé à suivre l'exemple de sa mère en se consacrant au devoir.