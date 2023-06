Un homme est mort et plusieurs personnes ont été légèrement blessées après le chavirement de leur bateau lors d'une visite d'un réseau de grottes le long du canal Érié dans le nord de l'État de New York lundi, ont indiqué les autorités locales.

Il y avait 28 passagers et un employé de l'excursion en bateau dans la grotte de Lockport lorsque le bateau s'est renversé, a déclaré Luca Quagliano, chef des pompiers de Lockport, lors d'une conférence de presse. Certains passagers ont pu se mettre à l'abri en pataugeant. D'autres ont été secourus par les secouristes, qui ont emmené 11 personnes dans un hôpital local pour des blessures légères.

Présentée comme l'une des plus longues promenades en bateau souterrain des États-Unis, la promenade en bateau dans la grotte de Lockport fait partie d'une visite d'un tronçon du canal Érié situé à environ 16 km à l'est des chutes du Niagara, et notamment d'un tunnel hydraulique construit à la fin du XIXe siècle pour fournir de l'électricité aux entreprises locales. Les visites sont organisées depuis 1977, selon le site web de l'opérateur.

L'homme décédé n'a pas été nommé, mais il était âgé d'une soixantaine d'années et pourrait être resté coincé sous le bateau qui a chaviré, a déclaré le chef des pompiers.