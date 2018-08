Un mort et 35 blessés dans une explosion dans le sud des Philippines

MANILLE, 29 août (Reuters) - L'explosion d'une bombe artisanale cachée sous une moto a tué au moins une personne et blessé 35 autres mardi lors d'un festival organisé à Isulan, dans la province de Sultan Kudarat, située dans le sud des Philippines, ont annoncé la police et l'armée.

L'attaque n'a pas été revendiquée, a précisé la police, qui a ouvert une enquête.

La province de Sultan Kudarat se trouve sur l'île de Mindanao, où est en vigueur la loi martiale, le président Rodrigo Duterte estimant que l'île est un "foyer de troubles" et de violences commises par les rebelles islamistes et communistes. (Manuel Mogato et Ronn Bautista; Jean Terzian pour le service français)