La Chaux-de-Fonds (awp/ats) - C'est un phénomène météorologique d'une rare intensité qui a semé le chaos lundi à La Chaux-de-Fonds (NE). Une tempête avec une rafale estimée à 217 km/h s'est abattue vers 11h30 sur la Métropole horlogère, causant la mort d'une personne et faisant une quarantaine de blessés. Les dégâts sont impressionnants et le trafic ferroviaire est interrompu.

"La journée, qui a martyrisé la Métropole horlogère, laissera des traces indélébiles", a déploré le président de la Ville de La Chaux-de-Fonds Jean-Daniel Jeanneret. "La situation est maîtrisée pour l'heure", a ajouté le magistrat lors d'une conférence de presse, en appelant à la plus grande vigilance tant pour les déplacements en ville qu'en forêt.

La violente tempête a laissé derrière elle des scènes de désolation. De nombreux véhicules ont été détruits, des toits ont été arrachés, du mobilier urbain s'est envolé et des dizaines d'arbres ont été déracinés ou tout simplement décapités. Une partie du toit de la patinoire des Mélèzes s'est même envolée. Plusieurs milliers de bâtiments ont été touchés.

C'est la chute d'une grue de chantier dans le quartier de la gare qui a provoqué le décès d'une personne d'une cinquantaine d'années, a communiqué la police neuchâteloise. L'engin est tombé sur une voiture qui a ensuite pris feu. Les blessés ont été accueillis par le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe).

Eviter La Chaux-de-Fonds

Devant l'ampleur des dégâts urbains et forestiers, la police demande à la population d'éviter de se rendre à La Chaux-de-Fonds qui reste d'ailleurs difficilement atteignable. Les opérations de remise en état des infrastructures vont se poursuivre pour une durée indéterminée.

Tous les animaux du parc Muzoo sont eux sains et saufs. Aucune blessure ou évasion n'est à déplorer, a indiqué son directeur Xavier Huther. Mais toutes les installations, zoo, musée, vivarium, vont rester fermées jusqu'à nouvel avis.

Des coupures d'électricité liées à des dommages au réseau sont attendues, selon l'application Alertswiss qui déconseille de se rendre en forêt. La tempête est arrivée depuis la France voisine, avant de traverser la région des Montagnes neuchâteloises.

Vents extrêmement violents

Sur Twitter, SRF Meteo, MétéoSuisse et MeteoNews mentionnent une rafale à 217 km/h tout en précisant que cette valeur extrême doit encore faire l'objet de vérification. Une telle force du vent si elle se confirme pourrait se révéler inédite à cette altitude, soit 1000 mètres.

A titre de comparaison, la tempête Lothar qui a atteint son apogée en Suisse le 26 décembre 1999 avait des rafales de vent atteignant 249 km/h au sommet du Jungfraujoch. En plaine, les bourrasques avaient culminé à 140 km/h.

Trafic ferroviaire interrompu

Le trafic ferroviaire était interrompu en gare de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'en direction de St-Imier (BE), des Hauts Geneveys (NE) et du Locle (NE). Les travaux de remise en état sur ces tronçons vont prendre plusieurs jours, annoncent les CFF. Un service de bus a été mis sur pied.

Entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier, une trentaine d'arbres sont tombés sur les voies ainsi qu'un pylône de ligne haute tension qui appartient à une entreprise. Des éléments de ligne de contact sont endommagés. Les travaux de remise en état vont durer selon les prévisions jusqu'à vendredi matin.

Entre La Chaux-de-Fonds et Les Hauts Geneveys, les travaux dureront au moins jusqu'à mercredi matin. Les dégâts entre la Métropole horlogère et Le Locle sont encore plus importants et les travaux dureront au moins jusqu'au 7 août.

ats/rp