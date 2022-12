Un mort et des disparus après une explosion sur l'île de Jersey

LONDRES (Reuters) - Une personne est décédée et plusieurs autres sont portées disparues à la suite d'une explosion survenue sur l'île anglo-normande de Jersey, au large des côtes du nord de la France, a annoncé samedi la police.

"Tragiquement, nous avons un décès confirmé", a indiqué Robin Smith, chef de la police de Jersey, dans une déclaration vidéo mise en ligne par le diffuseur ITV.

Décrivant la scène comme très dangereuse, il a ajouté qu'un immeuble de trois étages s'était complètement effondré et que des opérations de recherche et de sauvetage avaient commencé pour retrouver une douzaine de personnes portées disparues.

Robin Smith a déclaré que les services de lutte contre les incendies avaient été appelés vendredi soir avant l'explosion après que des habitants eurent signalé une odeur de gaz. Il n'a pas fait de commentaire sur la cause de l'explosion, soulignant que cela ferait l'objet d'une enquête.

Jersey est une dépendance de la Couronne britannique avec ses propres systèmes financiers et juridiques et une population d'un peu plus de 100.000 personnes.

Le bâtiment où l'explosion s'est produite est situé près du port de Saint-Hélier, la capitale de l'île.

(Reportage William James, version française Benjamin Mallet)