Un musulman afghan arrêté pour les meurtres qui ont secoué la communauté islamique du Nouveau-Mexique

Après avoir renforcé pendant plusieurs jours la sécurité autour des mosquées de la région d'Albuquerque, cherchant à apaiser les craintes d'un tireur animé par la haine anti-musulmane, la police a déclaré mardi qu'elle avait arrêté Muhammad Syed, 51 ans, l'un des membres de la communauté immigrée islamique de la ville.

Les autorités ont déclaré que les meurtres pouvaient avoir pour origine une rancune personnelle, peut-être avec des connotations sectaires intra-musulmanes.

Les quatre victimes étaient toutes d'origine afghane ou pakistanaise. L'une a été tuée en novembre, et les trois autres au cours des deux dernières semaines.

Une perquisition au domicile du suspect à Albuquerque a permis de découvrir "des preuves qui montrent que le délinquant connaissait les victimes dans une certaine mesure, et qu'un conflit interpersonnel peut avoir conduit aux fusillades", a déclaré la police dans un communiqué annonçant l'arrestation.

Les enquêteurs sont encore en train de reconstituer les motifs des meurtres des quatre hommes, a déclaré le commandant adjoint Kyle Hartsock du département de police d'Albuquerque lors d'une conférence de presse.

En réponse aux questions des journalistes, M. Hartsock a déclaré que l'animosité sectaire du suspect envers ses compagnons musulmans pourrait avoir joué un rôle dans la violence. "Mais nous ne savons pas vraiment si c'était le motif réel, ou si cela faisait partie d'un motif, ou s'il y a simplement une image plus grande qui nous échappe", a-t-il déclaré.

Syed a un casier judiciaire de délits mineurs aux États-Unis, y compris un cas de violence domestique, au cours des trois ou quatre dernières années, a déclaré Hartsock.

La police a reconnu que de nombreux conseils du public ont aidé les enquêteurs à localiser une voiture qui, selon les détectives, a été utilisée dans au moins un des meurtres et, finalement, à retrouver l'homme qu'ils ont appelé leur "principal suspect" dans les quatre meurtres.

Syed a été formellement accusé de deux des homicides : ceux d'Aftab Hussein, 41 ans, et de Muhammed Afzaal Hussain, 27 ans, tués respectivement le 26 juillet et le 1er août, a déclaré le chef de la police d'Albuquerque, Harold Medina, lors de la réunion d'information.

La dernière victime, Nayeem Hussain, 25 ans, un chauffeur de camion devenu citoyen américain le 8 juillet, a été tué vendredi, quelques heures après avoir assisté à l'enterrement des deux hommes tués en juillet et août, tous deux d'origine pakistanaise.

Les trois victimes les plus récentes fréquentaient toutes le Centre islamique du Nouveau-Mexique, la plus grande mosquée d'Albuquerque. Elles ont toutes été abattues près de Central Avenue, dans le sud-est d'Albuquerque.

La première victime connue, Mohammad Ahmadi, 62 ans, originaire d'Afghanistan, a été tué le 7 novembre 2021, alors qu'il fumait une cigarette à l'extérieur d'une épicerie et d'un café qu'il dirigeait avec son frère dans le sud-est de la ville.

CAS DE BULLETTE

La police a déclaré que les deux meurtres dont Syed était initialement accusé étaient liés sur la base de douilles de balles trouvées sur les deux scènes de meurtre, et que l'arme utilisée dans ces fusillades a été retrouvée plus tard à son domicile.

Selon la police, les détectives se préparaient à fouiller la résidence de Syed dans le sud-est d'Albuquerque lundi lorsqu'il a quitté la résidence dans la voiture que les enquêteurs avaient identifiée au public un jour plus tôt comme un "véhicule d'intérêt".

Les autorités d'Albuquerque et de l'État se sont efforcées d'assurer une présence policière supplémentaire aux mosquées pendant les heures de prière au fur et à mesure que l'enquête progressait dans la ville, où vivent jusqu'à 5 000 musulmans sur une population totale de 565 000 habitants.

Les tirs d'embuscade des hommes ont terrifié la communauté musulmane d'Albuquerque. Les familles se sont cachées chez elles et certains étudiants pakistanais de l'université du Nouveau-Mexique ont quitté la ville par peur.

Imtiaz Hussain, dont le frère travaillait comme directeur de l'urbanisme et a été tué le 1er août, a déclaré que la nouvelle de l'arrestation a rassuré de nombreux membres de la communauté musulmane.

Mes enfants m'ont demandé : "Est-ce qu'on peut s'asseoir sur notre balcon maintenant ?" et j'ai répondu "Oui", et ils m'ont demandé : "Est-ce qu'on peut sortir et jouer maintenant ?" et j'ai répondu "Oui"", a-t-il dit.