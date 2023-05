Un vaisseau spatial expérimental chinois est revenu sur Terre lundi après être resté en orbite pendant 276 jours, ont rapporté les médias d'État chinois, achevant ainsi une mission historique visant à tester les technologies spatiales réutilisables du pays.

Le vaisseau spatial sans équipage est revenu au centre de lancement de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, lundi, comme prévu, selon les médias d'État.

Aucun détail n'a été donné sur la nature de l'engin, les technologies testées, l'altitude à laquelle il a volé et les orbites qu'il a parcourues depuis son lancement au début du mois d'août 2022. Des images de l'engin n'ont pas encore été rendues publiques.

Le test marque une avancée "importante" dans la recherche chinoise sur la technologie des engins spatiaux réutilisables, qui offrira un moyen plus pratique et moins coûteux de monter de futures missions spatiales, ont rapporté les médias d'État.

En 2021, ce qui pourrait être un engin spatial similaire a volé jusqu'à la limite de l'espace et est revenu sur Terre le même jour dans le cadre d'une mission qui est également restée largement confidentielle. Il a atterri sur Terre "horizontalement", selon le principal entrepreneur spatial de la Chine à l'époque.

Des commentateurs sur les réseaux sociaux chinois ont émis l'hypothèse que Pékin développait un engin spatial comme le X-37B de l'armée de l'air américaine, un avion spatial autonome qui peut rester en orbite pendant des années.

Le X-37B, sans équipage et réutilisable, est revenu sur Terre en novembre de l'année dernière lors de sa sixième et dernière mission, après plus de 900 jours en orbite.