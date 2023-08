Un navire de vrac sec affrété par Cargill a entamé son premier voyage depuis qu'il a été équipé de voiles spéciales, dans le but d'étudier comment l'exploitation de l'énergie éolienne peut réduire les émissions et la consommation d'énergie dans le secteur du transport maritime, a déclaré lundi le groupe américain de matières premières.

L'industrie maritime, qui représente près de 3 % des émissions mondiales de CO2 et qui subit la pression des investisseurs et des groupes environnementaux pour accélérer la décarbonisation, explore un certain nombre de technologies différentes, notamment l'ammoniac et le méthanol, dans le but de s'éloigner des combustibles de soute plus polluants.

Cargill, l'un des plus grands affréteurs de navires au monde, étudie la propulsion éolienne comme une option énergétique plus propre. Le vent était un moyen courant de propulser les navires avant le passage à la vapeur et aux moteurs diesel, mais il n'est plus utilisé que pour les petits navires.

"C'est une prise de risque. Il n'y a aucune garantie [...] que l'économie fonctionnera", a déclaré à Reuters Jan Dieleman, président de la division transport maritime de Cargill.

"Mais c'est à nous de montrer à l'industrie ce qui est possible et, espérons-le, de faire en sorte que davantage de personnes soient convaincues de l'intérêt de cette technologie.

Le Pyxis Ocean, vieux de cinq ans, a été équipé de WindWings, de grandes voiles qui mesurent jusqu'à 37,5 mètres de haut et qui sont fixées sur le pont du cargo.

M. Dieleman a déclaré que Cargill espérait récupérer les coûts grâce aux économies de carburant.

"Si nous n'avons pas de réelles surprises, nous allons certainement mettre ce projet à l'échelle. La question est un peu de savoir quand et comment", a-t-il déclaré en faisant référence aux autres navires qu'ils pourraient utiliser et qui seraient probablement des constructions neuves.

Pyxis Ocean partira de Singapour pour se rendre au Brésil et transportera probablement une cargaison de céréales vers le Danemark, a indiqué M. Dieleman.

Le navire devrait ensuite rester dans la zone de l'Atlantique Nord pour maximiser l'utilisation du vent, a-t-il ajouté.

BAR Technologies, qui a conçu des bateaux pour la Coupe de l'America, a développé les voiles, qui ont été construites par la société norvégienne Yara Marine Technologies. (Reportage de Jonathan Saul ; Rédaction de Kirsten Donovan)