MILAN (Reuters) - Un navire avec environ 400 personnes à son bord est à la dérive entre Malte et la Libye et prend l'eau, a rapporté dimanche le service d'assistance Alarm Phone, alors que les observateurs constatent une recrudescence de bateaux de migrants traversant la Méditerranée au départ de l'Afrique du Nord.

Alarm Phone a annoncé sur Twitter avoir reçu un appel du bateau parti de Tobrouk, en Libye, la nuit dernière. Les autorités ont été alertées mais aucune opération de sauvetage n'a été lancée, ajoute l'organisation, selon laquelle des personnes paniquent à bord et plusieurs nécessitent des soins médicaux.

Le navire est en panne de carburant et son pont inférieur prend l'eau, le capitaine a quitté l'embarcation et personne ne peut la diriger, ajoute Alarm Phone, qui précise que le bateau se trouve maintenant dans la zone maltaise de recherche et de sauvetage (SAR).

Il n'a pas été possible de joindre les autorités maltaises dans l'immédiat.

L'ONG allemande Sea-Watch International a indiqué sur son compte Twitter qu'elle procédait dimanche à des recherches de bateaux en détresse en mer Méditerranée, dont celui signalé par Alarm Phone.

Une autre ONG, l'Allemande Resqship, a fait savoir dimanche qu'au moins 23 migrants étaient morts la nuit précédente en Méditerranée dans un autre naufrage.

La semaine dernière, 440 migrants ont été secourus au large de Malte après une opération complexe menée dans une mer agitée par le navire Geo Barents de l'association caritative Médecins sans frontières (MSF).

Au moins 23 migrants africains sont portés disparus et quatre sont décédés samedi lors du naufrage de leur bateau au large de la Tunisie, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Italie.

(Reportage Giulio Piovaccari avec Christofer Scicluna à La Vallette; Version française Elizabeth Pineau)