Un navire céréalier en provenance d'Ukraine échoué à Istanbul, interrompant le trafic

Le bureau du gouverneur d'Istanbul et une société de transport maritime ont déclaré que le Lady Zehma, un navire de 173 mètres (567,59 pieds), a été échoué et ancré en toute sécurité après une défaillance du gouvernail vers 1800 GMT.

Personne n'a été blessé et les garde-côtes sont intervenus, a indiqué le bureau. Sa proue se trouvait à environ 150 mètres du rivage dans le quartier animé de Bebek, selon un témoin et les données de Refinitiv Eikon.

Les exportations de céréales de l'Ukraine se sont effondrées après que la Russie a envahi le pays le 24 février et bloqué ses ports de la mer Noire, faisant grimper les prix alimentaires mondiaux et suscitant des craintes de pénurie en Afrique et au Moyen-Orient.

Trois ports ont été débloqués dans le cadre de l'accord signé le 22 juillet par Moscou et Kiev, et négocié par les Nations unies et Ankara.

Le Centre de coordination conjoint (JCC) basé à Istanbul - qui supervise l'accord et comprend des responsables de l'ONU, de la Russie, de l'Ukraine et de la Turquie - a déclaré à Reuters que le navire "s'est échoué pendant son passage dans le détroit (et) qu'une opération d'arraisonnement d'urgence est en cours" par les autorités turques.

Plus tôt cette semaine, le JCC a déclaré que le Lady Zehma avait été autorisé à quitter le port ukrainien de Chornomorsk pour Ravenne, en Italie, avec 3 000 tonnes de maïs. La société d'expédition turque Tribeca a déclaré qu'il contenait 30 274 tonnes de maïs.

À la date de mercredi, quelque 1,55 million de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires avaient été exportées d'Ukraine dans le cadre de l'accord, tandis que 139 voyages d'entrée et de sortie avaient été autorisés, selon le JCC.

De tels incidents sont rares sur le pittoresque Bosphore, qui divise la plus grande ville de Turquie et relie la mer Noire à la mer de Marmara et au-delà à la Méditerranée.