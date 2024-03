Un navire chargé de matériel de secours pour Gaza s'apprêtait à quitter Chypre samedi, dans le cadre des efforts déployés pour venir en aide à une population au bord de la famine.

La Commission européenne a déclaré qu'un corridor d'aide maritime entre Chypre et Gaza pourrait commencer à fonctionner dès ce week-end dans le cadre d'un projet pilote géré par une organisation caritative internationale et financé par les Émirats arabes unis.

L'Open Arms, un navire appartenant à une ONG espagnole et plus habitué à secourir des migrants en mer, devait être déployé lors de la première mission. Il se trouvait toujours au port de Larnaca, à Chypre, samedi après-midi, selon les images diffusées en direct par Reuters TV, et les autorités n'étaient pas en mesure de donner une heure de départ précise.

Chypre se trouve à environ 210 miles au nord-ouest de Gaza, soit environ 15 heures de navigation.

Par ailleurs, les États-Unis ont déclaré qu'ils envisageaient de construire une jetée temporaire pour acheminer l'aide à Gaza, qui ne dispose d'aucune infrastructure portuaire. Ils prévoient également d'utiliser dans un premier temps Chypre, qui propose un processus de contrôle des cargaisons auquel participeront des représentants d'Israël, ce qui permettra d'éviter les contrôles de sécurité à Gaza.

Les négociations sur un éventuel cessez-le-feu dans la guerre d'Israël contre le Hamas sont toujours dans l'impasse.

Des palettes de riz, de farine et de protéines ont été chargées samedi à Larnaca dans le cadre d'une opération organisée par l'organisation caritative World Central Kitchen (WCK) et financée en grande partie par les Émirats arabes unis.

Les organisations humanitaires ont mis en garde contre une famine imminente cinq mois après le début de la campagne israélienne contre le Hamas. La plupart des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont aujourd'hui déplacés à l'intérieur de leur propre pays, et les points de contrôle aux frontières terrestres constituent de sérieux goulets d'étranglement pour l'acheminement de l'aide.

Un couloir maritime à partir de Chypre viendra s'ajouter aux tentatives d'accroissement de l'aide, qui ont notamment consisté en des largages de nourriture par avion.

L'organisation caritative WCK s'est associée à l'organisation espagnole Proactiva Open Arms pour l'approvisionnement en nourriture.

"WCK et ses partenaires sont d'accord sur le fait que plus d'un navire sera nécessaire et s'efforcent d'assurer un flux constant d'aide", a déclaré l'organisation dans un communiqué, ajoutant que 500 tonnes d'aide supplémentaires étaient prêtes à suivre la première cargaison.

Un porte-parole de WCK a déclaré que l'intention était de naviguer jusqu'à Gaza, où WCK et ses partenaires construisaient une jetée. Il n'y a aucun lien avec le projet de jetée américain.

Gaza est soumise à un blocus naval israélien depuis 2007, date à laquelle le Hamas a pris le contrôle de l'enclave. Il y a eu peu d'arrivées directes par voie maritime depuis lors. Le port de Larnaca a été utilisé par des militants pro-palestiniens qui ont utilisé de petits voiliers pour entrer dans le port de Gaza en 2008.