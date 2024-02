Un navire de guerre allemand a abattu deux drones en mer Rouge mardi, dans un contexte d'escalade des attaques des Houthis du Yémen et d'efforts de l'Union européenne pour protéger le transport maritime international, ont déclaré des responsables allemands.

Les risques pour le transport maritime ont augmenté en raison des attaques répétées des Houthis, alliés à l'Iran, en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandab depuis novembre, qu'ils décrivent comme des actes de solidarité avec les Palestiniens contre Israël lors de la guerre de Gaza.

Les forces américaines et britanniques ont répondu par plusieurs frappes aériennes sur les installations des Houthis, mais n'ont pas réussi jusqu'à présent à mettre fin aux attaques.

La frégate Hessen de la marine allemande, qui a été déployée au début du mois dans la région, a abattu les drones dans les 20 minutes qui ont suivi le tir de chacun d'entre eux, a déclaré un porte-parole du ministère de la défense lors d'un point de presse, refusant de commenter la cible des projectiles.

"Ils ont été reconnus par le système radar et avaient une portée différente. C'est pourquoi deux armes différentes ont été utilisées", a déclaré le porte-parole du ministère.

Le navire de guerre a identifié un drone suspect lundi, mais n'a pas réussi à l'abattre, a ajouté le porte-parole.

La France, la Grèce et l'Italie figurent parmi les pays qui participeront à la mission de l'Union européenne, qui comptera initialement trois navires sous le commandement de l'UE.

Les pays participants seront chargés de protéger les navires commerciaux et d'intercepter les attaques, mais ne prendront pas part aux frappes terrestres contre les Houthis.

"Il s'agit probablement du déploiement le plus dangereux de la marine allemande depuis de très nombreuses années", a déclaré séparément un porte-parole du gouvernement allemand lors de la conférence de presse.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont envoyé aux responsables du transport maritime et aux assureurs une notification officielle de ce qu'ils appellent une interdiction pour les navires liés à Israël, aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de naviguer dans les mers environnantes.

L'interdiction et les attaques en cours pourraient conduire à une extension des zones considérées comme dangereuses pour la navigation maritime, ce qui restreindrait davantage la capacité d'assurance et augmenterait les primes pour les navires opérant dans ces zones ou à proximité, a déclaré à Reuters Sebastian Hov, directeur général de 18 Insurance.

"L'augmentation des coûts d'assurance, ainsi que le détournement des navires vers des itinéraires plus longs pour éviter les zones à haut risque, pèseront sur les chaînes d'approvisionnement mondiales", a-t-il déclaré.

Aucune information n'a été communiquée sur le sort du Rubymar, un cargo abandonné qui a été touché par un missile des Houthis le 18 février dans le sud de la mer Rouge et qui présentait une fuite de carburant. Le navire reste immergé dans l'eau, ce qui fait craindre qu'il ne coule.