Un navire de l'ONU apporte une aide alimentaire de l'Ukraine à la Corne de l'Afrique frappée par la sécheresse.

Le navire - nommé le Brave Commander - transporte 23 000 tonnes de céréales, et sera bientôt suivi d'un autre transportant 7 000 tonnes.

La cargaison totale https://www.reuters.com/markets/commodities/first-ship-bound-africa-leaves-ukraine-port-2022-08-16/, qui sera déchargée à Djibouti et transportée en Éthiopie, est suffisante pour nourrir 1,5 million de personnes pendant un mois.

C'est insignifiant comparé aux problèmes de l'Afrique de l'Est, où le Programme alimentaire mondial de l'ONU affirme que les conditions météorologiques extrêmes, la flambée des prix alimentaires et les conflits font que 82 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire https://www.reuters.com/markets/commodities/first-ship-bound-africa-leaves-ukraine-port-2022-08-16/ à travers neuf pays : Burundi, Djiouti, Ethiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Ouganda.

"Cette cargaison, la première d'une longue série nous l'espérons, permettra au PAM de livrer ces céréales à 1,53 million de personnes en Éthiopie et de couvrir leurs besoins pendant un mois. C'est un début, mais nous devons continuer à faire circuler la nourriture pour sauver des vies dans toute la région", a déclaré Michael Dunford, directeur régional du PAM pour l'Afrique orientale.

Les responsables espèrent que le succès de ce voyage incitera des entreprises privées à commencer à expédier des céréales d'Ukraine vers l'Afrique de l'Est, où la hausse des prix alimentaires mondiaux et les difficultés à trouver des fonds auprès des donateurs ont contraint les Nations unies à réduire les rations destinées aux réfugiés et aux personnes déplacées.

La cargaison aidera les personnes déplacées par le conflit, mais aucune partie ne sera vendue dans le commerce, ce qui signifie qu'elle ne fera pas baisser les prix des aliments pour les Éthiopiens ordinaires.

La Russie et l'Ukraine fournissent habituellement 90 % du blé importé en Afrique de l'Est.

Mais la Russie a envoyé des troupes en Ukraine il y a six mois, dans ce que Moscou a déclaré être une "opération militaire spéciale" pour démilitariser son voisin et protéger les communautés russophones. L'Ukraine appelle cela une guerre de conquête de type impérial.

Le conflit a fait monter en flèche les prix des engrais et des denrées alimentaires, la Russie ayant bloqué les ports ukrainiens. Les prix de l'énergie ont également bondi à la suite des sanctions occidentales contre la Russie, un grand exportateur d'énergie.

Le mois dernier, les Nations unies et la Turquie ont négocié un accord entre Moscou et Kiev pour débloquer trois ports de la mer Noire, ce qui a permis d'envoyer des centaines de milliers de tonnes de céréales ukrainiennes aux acheteurs.