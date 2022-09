Un navire de la marine roumaine touché par une mine dérivante en mer Noire

Des mines ont commencé à flotter dans la mer Noire après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, et des équipes de plongeurs militaires roumains, bulgares et turcs ont désamorcé celles qui dérivaient dans leurs eaux. [L8N2ZC0M3]

Le ministère a déclaré que le navire a été alerté au sujet d'une mine dérivant à environ 25 miles nautiques au nord-est du port roumain de Constanta, dans la mer Noire, mais qu'il n'a pas pu la désamorcer avant d'être touché par elle en raison de vents et de vagues élevés.

"Il n'y a pas de victimes ou de blessés suite à l'explosion, les 75 soldats du navire ne sont pas en danger, la flottabilité du navire n'est pas affectée et il n'y a pas de dégâts majeurs à bord", a déclaré le ministère dans un communiqué.

La mer Noire est cruciale pour le transport des céréales, du pétrole et des produits pétroliers. Ses eaux sont partagées par la Bulgarie, la Roumanie, la Géorgie et la Turquie, ainsi que par l'Ukraine et la Russie.

Depuis le début de la guerre, la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie et l'Ukraine ont détruit 28 mines dans les eaux occidentales de la mer Noire, a indiqué le ministère.