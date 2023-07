par Tarek Amara

TUNIS, 9 juillet (Reuters) - Au moins dix migrants tunisiens étaient portés disparus, et un d'entre eux a trouvé la mort, après que leur embarcation a coulé au large de la Tunisie lors d'une tentative de traversée de la Méditerranée à destination de l'Italie, a annoncé dimanche un responsable judiciaire.

Les gardes-côte tunisiens ont secouru 11 passagers du bateau, a dit à Reuters Faouzi Masmoudi, un juge de la ville de Sfax.

La Tunisie est confrontée à une crise migratoire sans précédent et a remplacé la Libye comme principal porte de départ de personnes fuyant la pauvreté et les conflits armés en Afrique et au Moyen-Orient, à la recherche d'une vie meilleure en Europe.

Le dernier drame porte à plus de 600 le nombre de personnes mortes ou disparues au large des côtes tunisiennes au cours du premier semestre 2023, un nombre bien supérieur aux années précédentes, selon des chiffres compilés par Reuters. (Gilles Guillaume pour la version française)