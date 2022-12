Un navire de sauvetage allemand débarque 108 migrants en Italie

LIVORNO (dpa-AFX) - Le navire allemand de sauvetage en mer "Sea-Eye 4" est arrivé au port de Livourne avec 108 migrants secourus en Méditerranée. Dans la ville italienne, les sauveteurs ont commencé vendredi matin à débarquer les personnes et à les remettre aux autorités. L'association Sea-Eye de Regensburg avait sauvé ces personnes, dont des enfants non accompagnés, d'embarcations impropres à la navigation en Méditerranée centrale et au large des côtes libyennes.

Comme les autorités de Rome ont ensuite attribué au "Sea-Eye 4" le port éloigné de Livourne en Toscane, il a fallu plusieurs jours supplémentaires avant que le navire n'y arrive pour terminer sa mission.

Un autre navire allemand a également dû aller plus loin que prévu avec des réfugiés et des migrants à bord. Le "Rise Above" de l'association Mission Lifeline de Dresde s'est dirigé vers le port de Tarente dans les Pouilles, où son arrivée était prévue pour le matin de la veille de Noël. Le navire, avec plus de 80 migrants secourus, devait arriver à Roccella Ionica en Calabre, près du lieu d'intervention, avant que les autorités ne changent d'avis. Les secouristes ont déclaré être à court de carburant. "Nous ne savons pas si nous arriverons à Taranto", a tweeté Mission Lifeline.

L'Italie a récemment attribué des ports éloignés à plusieurs bateaux de sauvetage. Les ONG soupçonnent derrière cette décision une tactique du gouvernement de droite, qui s'oppose à l'intervention des sauveteurs civils. "Notre crainte que les capacités de sauvetage soient délibérément détournées des zones de recherche semble se confirmer", a écrit Mission Lifeline./msw/DP/mis