LE CAIRE, 25 mai (Reuters) - Un vraquier s'est échoué dans le canal de Suez, bloquant au moins quatre autres navires, et des opérations de renflouement étaient en cours, a annoncé jeudi matin le fournisseur de services maritimes Leth Agencies.

Les autorités du canal de Suez n'ont pas immédiatement fait de commentaire.

"Le M/V XIN HAI TONG 23 s'est échoué dans le canal de Suez", a écrit Leth Agencies sur Twitter. "Quatre navires sont (bloqués) derrière lui en plus du convoi qui devait entrer dans le canal à 06h00."

Selon le site internet Marine Traffic et les données de Refinitiv, le navire, battant pavillon de Hong Kong, se trouve près de l'extrémité sud du canal.

En 2021, le porte-conteneurs Ever Given s'était échoué par fort vent dans le canal de Suez et l'avait bloqué pendant six jours. (Reportage Hatem Maher et Ahmed Tolba, rédigé par Nafisa Eltahir; version française Camille Raynaud)