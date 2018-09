Un navire-hôpital chinois en visite dans un port du Venezuela

SHANGHAI, 23 septembre (Reuters) - Un bâtiment de la marine chinoise effectue, pour la toute première fois, une visite dans un port du Venezuela, dans le sillage de la visite du président vénézuélien, Nicolas Maduro, en Chine, où il est allé rechercher le soutien de Pékin à l'économie de son pays en pleine déconfiture.

Le navire-hôpital "Arche de la paix" a fait son entrée samedi dans le port vénézuélien de La Guaira, où il doit rester huit jours pour des "visites amicales", rapporte dimanche l'agence de presse Chine nouvelle.

Au cours de ce séjour, le commandant du navire va rendre visite à des responsables militaires et politiques vénézuéliens et inspecter des installations militaires et médicales du pays, écrit Chine nouvelle.

Nicolas Maduro, dont le pays traverse sa cinquième année consécutive de récession économique, marquée par une inflation galopante, a effectué début septembre une visite en Chine où il a obtenu des promesses d'aide sans revenir cependant avec des engagements financiers concrets.

La Chine est un important soutien du Venezuela depuis des années, et a passé pendant plus de dix ans avec ce pays des accords pétrole-contre-prêts qui lui ont assuré une source d'approvisionnement en énergie.

Le flux d'argent chinois s'est cependant tari voici près de trois ans lorsque Caracas a voulu modifier les conditions de paiement, dans un contexte de baisse des cours du pétrole et de déclin de sa production de brut qui a acculé l'économie vénézuélienne au bord de l'effondrement. (Adam Jourdan; Eric Faye pour le service français)