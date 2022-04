Un navire marchand étranger a été touché par un missile à Mariupol - fonctionnaire ukrainien

L'Ukraine a déclaré qu'elle se préparait à l'appel d'environ 60 000 réservistes russes pour renforcer l'offensive de Moscou dans l'est du pays, où les principales cibles de la Russie sont Mariupol et Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays.

La salle des machines du cargo Azburg, battant pavillon de la Dominique, a été touchée par un missile tard lundi, a déclaré Viktor Vyshnov, chef adjoint de l'administration maritime ukrainienne.

"Le navire a été brûlé et les 12 membres d'équipage ont été évacués sur un autre navire. Un membre d'équipage avait besoin d'une aide médicale qui lui a été apportée et il a été évacué", a déclaré Vyshnov à Reuters.

Il ne savait pas si le navire transportait une cargaison.

La société de sécurité britannique Ambrey Intelligence a déclaré séparément que le navire était arrivé à Mariupol le 23 février et qu'il ne pouvait pas quitter les eaux ukrainiennes en raison de la fermeture du port.

Le propriétaire du navire, basé à Malte, n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Les responsables russes n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'armée russe a pris le contrôle des voies navigables autour de l'Ukraine lorsqu'elle a envahi le pays le 24 février dans ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" le pays.

La position du Kremlin est rejetée par Kiev et l'Occident qui y voit un prétexte pour une invasion non provoquée.

Selon des responsables de la navigation, deux marins ont été tués et cinq autres navires marchands ont été touchés par des projectiles - qui ont coulé l'un d'entre eux - au large des côtes ukrainiennes depuis le début du conflit.

L'Organisation maritime internationale (OMI), l'agence des Nations unies chargée de la navigation, a déclaré qu'au 30 mars, 86 navires marchands étaient toujours bloqués dans les ports et les eaux ukrainiennes, et qu'environ 1 000 marins étaient dans l'incapacité de naviguer.

Les responsables maritimes ont déclaré que les provisions s'épuisent à bord des navires, qui sont également confrontés à de multiples périls, notamment des missiles et des mines flottantes.

"Outre les dangers découlant des bombardements, de nombreux navires concernés manquent désormais de nourriture, de carburant, d'eau douce et d'autres fournitures vitales", a déclaré l'OMI.

"La situation des marins de nombreux pays devient de ce fait de plus en plus intenable, ce qui présente de graves risques pour leur santé et leur bien-être."

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mardi que les efforts de l'Ukraine pour repousser les troupes russes de Mariupol se heurtaient à des difficultés et que la situation militaire était "très difficile".