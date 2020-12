Un navire perd 1900 conteneurs dans le Pacifique

Des pertes de conteneurs aussi importantes sont rares dans le secteur du transport maritime international, avec une moyenne de moins de 1 400 pertes par an au cours des 12 dernières années. Le ONE Apus, appartenant à Chidori Ship Holdings, se rendait de Yantian en Chine à Long Beach, en Californie, lorsqu'il a été frappé par une violente tempête à environ 1600 miles nautiques (2960 kilomètres) au nord-ouest d'Hawaï, selon un communiqué publié au nom des compagnies. La houle a fait rouler le navire et a délogé les conteneurs.

"On estime que le nombre d'unités perdues ou endommagées pourrait dépasser 1 900, dont une quarantaine seraient des conteneurs de marchandises dangereuses", indique le communiqué. Un porte-parole a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler d'un aussi grand nombre de conteneurs perdus lors d'incidents précédents impliquant de grands porte-conteneurs. Le ONE Apus doit arriver dans le port de Kobe le 7 ou le 8 décembre.

Un rapport de 2020 sur les pertes de conteneurs du Conseil mondial du transport maritime a révélé qu'au cours des 12 dernières années, 1 382 conteneurs en moyenne ont été perdus en mer chaque année. L'industrie du transport maritime a transporté 226 millions de conteneurs chargés de marchandises en 2019.