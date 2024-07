Le United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a déclaré vendredi qu'un navire avait été touché par des projectiles inconnus à 83 milles nautiques au sud-est d'Aden, au Yémen.

Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs, a indiqué l'UKMTO dans une note d'information. Le navire n'a pas été identifié.

Depuis novembre, les militants houthis du Yémen ont lancé des attaques de drones et de missiles sur les voies maritimes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le groupe a déclaré que ses actions s'inscrivaient dans le cadre de la solidarité avec les Palestiniens touchés par la guerre d'Israël à Gaza.

La Grande-Bretagne et les États-Unis ont mené des frappes de représailles depuis février, abattant des drones et bombardant des sites d'attaque au Yémen. (Reportage de Hatem Maher ; Rédaction de Christian Schmollinger et Christopher Cushing)