Un nombre record de voyageurs sur les routes américaines pour le week-end du 4 juillet -AAA

Le prix de détail moyen de l'essence aux États-Unis a récemment dépassé les 5 $ le gallon pour la première fois de l'histoire. Bien que ce ne soit pas un record sur une base ajustée à l'inflation, cela représente tout de même une augmentation de près de 2 $ par gallon par rapport à l'année précédente. Malgré ce coût plus élevé, la demande d'essence n'est que de 1 % inférieure à la moyenne pour cette période de l'année aux États-Unis.

Le chiffre de 42 millions, s'il se vérifie, dépasserait le pic de 2019, lorsque 41,5 millions de personnes ont voyagé en véhicule le jour de l'Indépendance, selon l'American Automobile Association.

Si l'on inclut le transport aérien, 47,9 millions de personnes devraient voyager à 80 km ou plus de chez elles pendant la période des fêtes, soit un peu moins de 2 % que les 49 millions de 2019, mais plus que les niveaux de 2021, selon l'organisation des membres du secteur du voyage.

"Le volume de voyageurs que nous prévoyons pour le Jour de l'Indépendance est un signe certain que les voyages d'été passent à la vitesse supérieure", a déclaré Paula Twidale, vice-présidente senior de AAA Travel. "Plus tôt cette année, nous avons commencé à voir la demande de voyages augmenter et cela ne faiblit pas."

Jusqu'en avril, le nombre cumulé de kilomètres-véhicules parcourus pour 2022 totalise 1,017 trillion de kilomètres-véhicules, un taux qui ne suit que 2019 et 2018 en termes de rythme, selon le ministère américain des Transports.