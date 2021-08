Un nouveau chef à la tête de SIX Digital Exchange

Zurich (awp) - David Newns prendra la direction de SDX, sous réserve de l'approbation de la Finma, le 6 octobre, en remplacement de Tim Grant. La plateforme boursière de SIX dédiée au négoce d'actifs numériques se dit en bonne voie pour obtenir le feu vert du régulateur.

David Newns, décrit comme "un expert international du marché des capitaux", sera chargé "d'assurer une transition sans accroc de SDX dans sa prochaine phase d'exploitation et de croissance", selon le communiqué de SIX paru jeudi. Tim Grant, en place depuis mars 2020, avait succédé à Martin Halblaub, resté seulement huit mois en poste.

SIX Digital Exchange "attend l'approbation des autorités réglementaires", le "développement technique de la plateforme de base étant désormais achevé" et alors que "les tests et la mise à l'échelle en vue d'une exploitation complète" sont en cours.

Le lancement de la Bourse en cryptoactifs était initialement prévu à mi-2019 avant d'être reporté au premier semestre 2020 puis au deuxième trimestre 2021. "Nous nous attendons à ce que l'officialisation des licences suive rapidement", a déclaré Thomas Zeeb, président de SDX et membre du conseil d'administration de SIX, cité dans le document.

