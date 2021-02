Un nouveau groupe génétique du Coffea Arabica, le Yemenia, fait son entrée sur le marché canadien

Le café du Yémen crée une révolution mondiale dans l’industrie du café



CARLETON-SUR-MER, Gaspésie, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Un nouveau groupe génétique d'espèces de café arabica (Coffea arabica) dont le potentiel qualitatif est immense a été confirmé au Yémen. Il a été nommé Yemenia, ce qui peut être traduit par «la mère yéménite». Les spécialistes yéménites du café estiment qu’il s’agit de la découverte la plus importante du café arabica depuis les découvertes séculaires de Typica / Bourbon et des SL, les principaux groupes d’arabica qui ont donné naissance à toutes les autres variétés et cultivars d’arabica du monde, dont les prestigieux geishas.

Le Yemenia fait son entrée au Canada grâce à une importation privée de Dany Marquis, Président Directeur Général de Brûlerie du Quai, faisant suite à l’acquisition d’un lot de café acheté lors des enchères spéciales organisées par le groupe Alliance for coffee Excellence et la société Qima Specialty Coffee.

90% du lot a déjà été revendu à des torréfacteurs de partout dans le monde et la balance du lot vient d’être rendue disponible pour les consommateurs canadiens.

C’est dans le cadre du programme de R&D de Qima Coffee avec le Dr. Christophe Montagnon, qu’ils ont entrepris un ambitieux projet pour étudier et cartographier le paysage génétique du café au Yémen. Après des années de travail, Qima a mené la plus grande enquête génétique de l’histoire du Yémen, couvrant une superficie de plus de 25 000 km2.



Les résultats ont dévoilé l’une des découvertes les plus significatives de l’histoire du café. Dans tout ce qu’ils ont analysé sur le territoire, une espèce avait un code génétique complètement différent de ce qui existe ailleurs dans le monde : une sous-espèce du Coffea Arabica qui était inconnue.

Des dégustateurs certifiés ont testé la nouvelle sous-espèce à l’aveugle, sans aucune identification ou information quelconque, afin de l'évaluer de la manière la plus objective possible. Aucun des dégustateurs ne connaissait la provenance, la variété et encore le fait qu’ils s’apprêtaient à gouter à une nouvelle souche d’arabica.

En suivant le rigoureux protocole de dégustation, les notes données à chaque café démontraient une qualité exceptionnelle. Sur les cafés envoyés pour dégustation, il y en avait des autres sous-espèces (Typica bourbon, SL28, SL34) et plusieurs variétés. Et bien sûr, au travers, il y avait des Yemenias.



Lors de la compilation des résultats, ils ont considéré seulement le top 20, comme ils l’auraient fait pour la sélection des meilleurs lots d’un Cup of Excellence.



Sur les 20 meilleurs, les 15 premiers étaient des Yemenias.



Les cafés de 90 points et plus étaient aussi tous des Yemenias.

Obtenir une note aussi élevée rend automatiquement le Yemenia au même niveau que les meilleurs grands crus de café au monde!

Le lot de café #9 est entreposé à Carleton-sur-Mer d’où il sera torréfié et envoyé aux connaisseurs de café partout au pays.

