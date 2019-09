LE CAIRE, 16 septembre (Reuters) - Al Furqan, l'organe médiatique de l'Etat islamique, a diffusé lundi un message audio censé provenir d'Abou Bakr al Baghdadi, chef de file du mouvement djihadiste.

"Des opérations quotidiennes sont en cours sur différents fronts", dit-il, évoquant le Mali et "le Levant", sans plus de précisions. Il s'agirait de son premier message depuis avril. (Samar Hassan et Omar al-Fahmy, Jean-Philippe Lefief pour le service français)