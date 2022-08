Un nouveau modèle d'aide aux réfugiés construit pour les Afghans, s'adapte pour soutenir les Ukrainiens

Etrangers auparavant, Glover et le couple ukrainien ont construit ensemble une routine tranquille dans la maison à trois étages de sa petite ville de l'est du New Hampshire : Dmitry et Glover font du jogging le soir et, de temps en temps, les deux cuisinent du poulet grillé pour le dîner de Glover.

La maison de Glover - qui sert désormais de refuge au couple, qui a fui sa maison à Kharkiv, en Ukraine - fait partie d'un "cercle de parrainage" local, un programme qui a débuté l'année dernière pour soutenir les Afghans évacués après le retrait chaotique de l'armée américaine, et qui s'est récemment étendu pour aider les Ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays par la Russie.

Le programme - lancé par une coalition d'organisations à but non lucratif en partenariat avec le département d'État américain - permet à tout groupe de cinq adultes individuels ou plus de soutenir la réinstallation temporaire d'un réfugié aux États-Unis, un travail traditionnellement effectué par une poignée d'agences de réinstallation bien établies.

L'effort est encore modeste. Les cercles de parrainage comme celui dont Glover fait partie ont jusqu'à présent soutenu l'arrivée d'environ 600 Afghans et de seulement 20 Ukrainiens, selon Sarah Krause, la directrice du Community Sponsorship Hub basé à New York, qui dirige l'initiative nationale. Un autre membre du personnel du hub a déclaré que 40 autres Ukrainiens sont actuellement en cours de traitement pour recevoir une aide.

L'administration du président américain démocrate Joe Biden souhaite impliquer les communautés locales dans le soutien aux réfugiés après que la précédente administration républicaine de l'ancien président Donald Trump ait réduit les admissions de réfugiés au niveau le plus bas de l'histoire moderne et fermé un tiers des agences de réinstallation.

Le département d'État prévoit de lancer un nouveau programme de parrainage privé à la fin de cette année qui permettrait aux groupes basés aux États-Unis d'identifier, de jumeler avec https://www.state.gov/fy-2023-request-for-concept-notes-for-operational-partners-on-the-private-sponsorship-of-refugees-pilot-program/#:~:text=The%20Department%20of%20State's%20Bureau,community%20sponsorship%20in%20refugee%20resettlement and support individual refugees abroad seeking to come to the United States. L'initiative remodèlerait la manière dont les réfugiés sont réinstallés aux États-Unis, a déclaré Elizabeth Foydel, directrice du parrainage privé au Projet international d'aide aux réfugiés, basé à New York.

Le programme pilote du gouvernement "intégrera les leçons tirées" des initiatives d'urgence qui ont répondu aux conflits en Afghanistan et en Ukraine, a déclaré un porte-parole du département d'État dans un communiqué. L'objectif est que les parrainages privés deviennent "un élément fondamental de la réinstallation des réfugiés aux États-Unis", selon le communiqué.

Glover, dont le groupe faisait partie des premières initiatives d'urgence, considère l'hébergement des réfugiés comme un moyen pour lui d'honorer la mémoire de sa défunte épouse. "Carol, dans sa vie, a beaucoup donné", a-t-il dit d'elle. "J'ai eu beaucoup de succès dans ce que je fais et à un moment donné, on se demande ce qu'on peut donner en retour."

100 ÉGLISE

Plus de 10,4 millions d'Ukrainiens ont fui depuis le début du conflit, que la Russie appelle une "opération militaire spéciale", le 24 février. Plus de 100 000 Ukrainiens sont arrivés aux États-Unis, dont quelque 31 000 par le biais du programme "Uniting for Ukraine", dans le cadre duquel les citoyens américains peuvent se porter volontaires pour parrainer des Ukrainiens à titre individuel, a déclaré un porte-parole du ministère américain de la Sécurité intérieure.

Dmitry et Olena ont fui leur maison avec leur fox-terrier de 10 ans, Jagger - nommé d'après le frontman des Rolling Stones, Mick Jagger - en février lorsqu'ils ont entendu des rumeurs sur l'avancée militaire de la Russie, rejoignant d'abord leur famille en Crimée sous contrôle russe. Ils ne se sentaient pas en sécurité là-bas, alors ils sont partis pour Istanbul.

Comme la guerre en Ukraine s'intensifiait, ils ont jeté leur dévolu sur les États-Unis.

Le couple ne connaissait personne dans le pays, alors Olena, technicienne dentaire, et Dmitry, testeur de logiciels dans une société informatique, ont cherché sur le Web des églises basées aux États-Unis, pensant qu'elles seraient susceptibles de soutenir les personnes dans le besoin.

Après avoir envoyé des courriels à plus de 100 églises, ils ont été orientés vers le cercle de parrainage de Glover, qui s'était formé quelques mois plus tôt pour soutenir les réfugiés afghans.

PLUS D'AIDE QUE LE GOUVERNEMENT

Le Centre de parrainage communautaire exige que les cercles de parrainage se soumettent à une vérification des antécédents, reçoivent une formation, créent un plan de soutien de trois mois et collectent au moins 2 275 $ pour chaque personne qu'ils accueillent, a déclaré le Département d'État.

Mais les cercles sont moins réglementés que les agences de réinstallation bien établies, qui disposent souvent de plus de ressources, a déclaré Chloe Shiras, directrice de programme d'une de ces agences, HIAS, anciennement connue sous le nom de Hebrew Immigrant Aid Society, qui supervise le cercle de parrainage de Glover.

Le cercle dont Glover fait partie a été créé l'année dernière pour aider l'une des dizaines de milliers de familles afghanes en cours de réinstallation rapide.

Une famille de neuf personnes qui avait été évacuée vers une base militaire américaine après la prise de contrôle de la capitale afghane par les talibans a déclaré que le soutien du groupe était essentiel.

"Ils nous ont plus aidés que le gouvernement", a déclaré Mariam Walizada, 35 ans, qui a fui Kaboul avec ses cinq enfants, un neveu et son mari Mohammad - qui travaillait comme agent de sécurité pour le président afghan.

Le cercle de parrainage a trouvé une maison dans la ville voisine d'Epping, dans le New Hampshire, a payé dix mois de loyer, a donné à Mohammad des leçons de conduite et une voiture, lui a trouvé un emploi dans un hôpital local, a mis les enfants à l'école, a payé leur avocat et les a aidés à demander des services sociaux comme l'assistance en espèces et Medicaid. Et le cercle de parrainage a aidé à accueillir le nouveau membre de la famille lorsque les Walizada ont eu une petite fille il y a un peu plus d'un mois.

Les Walizadas et les Vorobiovas ont tous deux trouvé des moyens de surmonter les défis d'un nouveau départ.

En juillet, les Walizadas ont invité Dmitry et Olena et d'autres membres du cercle de parrainage local à une fête dans leur cour arrière pour célébrer la fête musulmane de l'Aïd al-Adha.

Là, Mariam a servi un plateau coloré de nourriture traditionnelle afghane - brochettes de bœuf, pain naan, riz et un assortiment de fruits - et tout le monde s'est rassemblé pour partager le repas.