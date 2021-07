Un nouveau rapport Omdia désigne Genetec comme le fournisseur de logiciels de contrôle d'accès à la croissance la plus rapide au monde

MONTRÉAL, 19 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le dernier rapport du cabinet d’étude Omdia, Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, a de nouveau été reconnu comme l'éditeur de logiciels de contrôle d'accès à la croissance la plus rapide au monde. Le rapport montre que Genetec supplante les fournisseurs traditionnels de contrôle d'accès et revendique la deuxième place au niveau mondial (l'entreprise était 4e en 2019).



« Alors que le marché mondial des logiciels de contrôle d'accès a été durement touché par la pandémie et a reculé en 2020, Genetec a connu une croissance de plus de 30 % à l'échelle mondiale, gagnant du terrain à la fois dans la région des Amériques*, et entrant dans le top 10 en EMEA », déclare Bryan Montany, analyste en sécurité physique chez Omdia.

Genetec attribue sa croissance continue à la force de sa plateforme de sécurité unifiée, Security Center, qui propose des solutions de contrôle d'accès capables de s'intégrer facilement à la vidéosurveillance, à la technologie RAPI, à l'analyse et bien plus encore.

Marché traditionnellement propriétaire, le secteur du contrôle d'accès est désormais plus ouvert, les clients cherchant à migrer vers une solution de contrôle d'accès cybersécurisée à architecture ouverte qui leur permet de choisir le matériel le mieux adapté à leurs besoins.

En tant que système véritablement ouvert, Security Center SynergisMC se connecte à une liste toujours plus grande de dispositifs de contrôle d’accès tiers. Les organisations peuvent ainsi choisir le matériel qui répond à leurs besoins et objectifs de sécurité, tout en évitant les inconvénients à long terme des solutions fermées. Unifié de manière transparente avec la vidéo et d’autres systèmes de sécurité, Synergis fournit des informations opérationnelles et de sécurité permettant de prendre des décisions plus éclairées et d'améliorer les opérations.

Avec Synergis, les organisations peuvent passer à tout moment à la dernière technologie prise en charge, évoluer à leur propre rythme et travailler dans les limites du budget dont elles disposent. Synergis est conçu pour évoluer avec les besoins changeants des clients, simplifiant ainsi leur processus de migration tout en leur assurant un retour sur investissement.

« Alors que de nombreux fournisseurs traditionnels de contrôle d'accès ont procédé à des fusions et acquisitions pour conserver leur part de marché, Genetec a connu une croissance organique, en adoptant une approche radicalement différente avec des solutions innovantes et non propriétaires qui répondent aux besoins de ce marché en pleine mutation », déclare Guy Chenard, directeur commercial de Genetec, Inc.

Selon un autre rapport publié récemment par Omdia (Video Surveillance & Analytics Market Share Database – 2021), Genetec a été reconnu comme le n°1 mondial des logiciels de vidéosurveillance, dépassant la croissance du marché dans les catégories VMS et enregistreurs sous Windows. Ces chiffres, associés à la croissance mondiale de la société dans le domaine des logiciels de contrôle d'accès, soulignent le leadership de Genetec sur le marché et les avantages d'une plateforme unifiée.

*passant à la deuxième position contre la troisième en 2018

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse. Genetec développe également des solutions et des services dans le cloud, conçus pour améliorer la sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de revendeurs, d'intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 80 pays.

