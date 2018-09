Un nouveau rapport de la GSMA met en évidence la manière dont la 5G, l'intelligence artificielle et l'IdO transformeront les États-Unis

Impactant de multiples secteurs, la connectivité intelligente va transformer la région ; les États-Unis auront 260 million de connexions 5G d'ici 2025

À l'occasion du Mobile World Congress Americas 2018, la GSMA a publié aujourd'hui un nouveau rapport, intitulé « Intelligent Connectivity: How the Combination of 5G, AI and IoT Is Set to Change the Americas » (Connectivité intelligente : comment la combinaison de la 5G, de l’IA et de l’IdO changera les États-Unis), soulignant comment la région devrait bénéficier de l'ère de la « connectivité intelligente » ou de la fusion des réseaux 5G à haut débit, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des Objets (IdO) Le rapport approfondi, qui s'appuie sur des entretiens avec de hauts représentants des opérateurs de téléphonie mobile, dont AT&T, Rogers et Sprint, expose les principaux secteurs qui bénéficieront le plus de la connectivité intelligente, comme le divertissement, les transports et la production.

GSMA Intelligence prévoit que le nombre de connections 5G dans le monde atteindra 1,3 milliard d'ici 2025, couvrant 40 pour cent de la population mondiale soit environ 2,7 milliards de personnes. À ce moment-là, les États-Unis devraient compter plus de 260 millions de connexions 5G soit 20 pour cent du marché mondial.

« La connectivité intelligente exercera un impact important et positif sur les individus, l'industrie et la société, marquant le début d'une nouvelle ère définie par des expériences hautement contextualisées et personnalisées », a déclaré Mats Granryd, directeur général de la GSMA. « La réalité augmentée et virtuelle modifiera la manière dont nous regardons des événements sportifs en direct et des concerts de musique, des drones livreront des colis à nos domiciles, tandis que des assistants personnels virtuels géreront nos vies pour nous. Les nouveaux réseaux 5G, l'IA et l'upscaling de l'Internet des Objets modifieront le monde, connectant de manière intelligente tous les objets et personnes pour un avenir meilleur. »

Transports intelligents

Le nouveau rapport met en lumière comment la connectivité intelligente impactera l’avenir des transports, permettant des déplacements plus sûrs et plus fluides. Il souligne comment les réseaux 5G et les systèmes d’IA communiqueront l’emplacement des véhicules, des vélos et des personnes en temps réel, réduisant la possibilité d’accidents ou de collisions. Les données sur la météo, les conditions de surface, les travaux routiers ou les embouteillages peuvent être relayées en temps réel depuis le casque d’un cycliste et, lorsqu’elles sont combinées avec l’IA, pourraient aider les usagers de la route à déterminer de meilleurs itinéraires. Les systèmes compatibles 5G amélioreront également la conduite en surveillant le comportement des véhicules adjacents et en réagissant en conséquence, comme en activant les freins, et en demandant automatiquement de l’assistance en cas d’accident. La 5G inaugurera aussi une ère de véhicules autonomes fiables, comme des camions autonomes roulant en convois ou en peloton et des taxis qui vous ramènent à la maison en toute sécurité.

« L’IdO contribue à ouvrir la voie à la 5G, avec des déploiements de réseaux LPWA (faible consommation et longue portée) sur la voie du Massive IoT. Les avancées au niveau des communications 5G d'importance critique et l’amélioration du haut débit mobile procureront de nouvelles opportunités dans l’IdO, comme les voitures connectées, les maisons et villes intelligentes, la santé connectée et bien d’autres choses encore. La technologie de connectivité intelligente transformera notre façon de vivre et de travailler au quotidien », a déclaré Susan A. Johnson, vice-présidente exécutive de la chaîne d’approvisionnement et des connexions à l’échelle mondiale chez AT&T.

Du divertissement sans restriction

La 5G promet de modifier fondamentalement notre manière de consommer du divertissement, offrant la vidéo ultra-haute-définition 4K et 8K, la vidéo 3D, des hologrammes, des applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (VR) pour les jeux et la télévision immersive, ainsi que des services et contenus numériques pour les stades connectés. Les événements musicaux ou sportifs en direct pourraient être diffusés du point de vue d’un athlète ou d’un artiste, les spectateurs pouvant accéder à de multiples angles de caméra ou retransmissions sur différents écrans ou voir des informations superposées sur des casques de RV – tout cela dans le confort de leur foyer. Les jeux vidéo deviendront plus immersifs et réalistes grâce à la réalité virtuelle et aux graphiques haute définition et l’accès à des débits Internet super rapides permettra aux joueurs de jouer dans n’importe quel lieu sans le coût ni l’inconvénient de transporter du matériel spécialisé. Les plateformes de jeu utilisant l’IA permettront aussi de personnaliser les jeux en les rendant plus attirants et plus pertinents pour les joueurs.

« Au cours des prochaines années, il y aura une forte augmentation du trafic de données mobiles, une explosion du nombre d’appareils connectés aux réseaux mobiles, ainsi qu’une demande encore plus importante des consommateurs et des entreprises pour une connectivité sans fil et de meilleures performances », a affirmé Kevin Crull, responsable de la stratégie chez Sprint. « Les investissements réalisés par le secteur américain des télécommunications pour offrir les meilleurs réseaux 5G au monde seront essentiels pour contribuer à favoriser l’innovation, l’entreprenariat et la croissance économique future, et sont la raison pour laquelle nous devons travailler rapidement pour soutenir la demande croissante. »

Livraisons par drone

Le rapport met en lumière comment les réseaux 5G permettront aux véhicules aériens sans pilote et aux drones d’effectuer des livraisons rapides, à bas coût et sûres directement au domicile des clients. Le réseau aidera à coordonner de vastes flottes pour que les vols puissent s’effectuer en toute sécurité, en évitant automatiquement les collisions avec les bâtiments et les autres drones, et fournira des connexions sécurisées, une authentification et une navigation autonome intelligente avec une sauvegarde vidéo en haute définition et un site de reprise en cas d’urgence.

Le rôle de l’opérateur aux États-Unis

Les opérateurs mobiles aux États-Unis ont déjà fait de grands progrès dans le déploiement et la livraison de réseaux 5G. Les États-Unis vont devenir l’un des premiers pays au monde à lancer des services commerciaux 5G, les quatre opérateurs mobiles nationaux du pays ayant annoncé leurs premiers plans de déploiement. Des services 5G mobiles devraient être lancés dans le courant de l’année par AT&T et Verizon, AT&T visant douze marchés et Verizon quatre. Sprint prévoit de lancer son service 5G mobile au premier semestre 2019, avec neuf marchés déjà annoncés.

La connectivité intelligente au Mobile World Congress Americas 2018

Il y aura plusieurs séminaires et démonstrations axés sur la connectivité intelligente au Mobile World Congress Americas 2018. Les séminaires incluront « 5G and the Intelligent Edge » (La 5G et la périphérie intelligente), « AI and the Intelligent Edge » (L’IA et la périphérie intelligente) et « Powering the Intelligent Edge » (Alimenter la périphérie intelligente) ; de plus amples informations sur les séminaires sont disponibles sur https://www.mwcamericas.com/conference-programs/agenda/Il y aura également plusieurs démonstrations d'avant-garde à la Ville de l'Innovation de la GSMA, comme The Live Hive montrant comment la technologie LTE-M permet de surveiller et maintenir la santé des abeilles mellifères et comment les systèmes de santé intelligents aident à suivre les patients à distance. Pour plus d'informations sur la Ville de l'Innovation, veuillez consulter : www.mwcamericas.com/exhibition/2018-exhibitors/gsma-innovation-city/.

Il y aura également plusieurs démonstrations d'avant-garde à la Ville de l'Innovation de la GSMA, comme The Live Hive montrant comment la technologie LTE-M permet de surveiller et maintenir la santé des abeilles mellifères et comment les systèmes de santé intelligents aident à suivre les patients à distance. Pour plus d'informations sur la Ville de l'Innovation, veuillez consulter : www.gsma.com/IC/report/. Pour plus d'informations sur le travail de la GSMA dans le domaine de la connectivité intelligente, visitez : www.gsma.com/ic.

Impliquez-vous dans le Mobile World Congress Americas 2018

De plus amples informations sur le Mobile World Congress Americas 2018 sont disponibles sur www.mwcamericas.com. Suivez les développements et les dernières actualités du Mobile World Congress Americas sur Twitter @GSMA en utilisant le hashtag #MWCA18, sur notre page Mobile World Congress Americas sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress-americas ou sur Facebook à l’adresse https://www.facebook.com/MWCAmericas/. Pour des informations complémentaires sur les réseaux sociaux de la GSMA, visitez http://www.mwcamericas.com/.

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et plus de 350 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d’appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d’équipements, des sociétés Internet et des organismes œuvrant dans des secteurs d’activité connexes. La GSMA produit également des événements phares du secteur, tels le Mobile World Congress, le Mobile World Congress Shanghai, le Mobile World Congress Americas et les conférences de la série Mobile 360.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web institutionnel de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180913005356/fr/