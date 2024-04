La répétition du scrutin dans 11 bureaux de vote de l'État indien de Manipur, dans le nord-est de l'Inde, s'est achevée dans le calme lundi, avec un taux de participation de près de 82 %, ont déclaré les responsables de la commission électorale, quelques jours après que le scrutin ait été entaché de violences.

L'État de Manipur est le théâtre de violents combats entre la minorité Kuki-Zo et la majorité Meitei depuis plusieurs mois, après qu'une décision de justice a suggéré que les privilèges accordés à la première population soient étendus à la seconde. Plus de 200 personnes ont été tuées dans ces violences.

Plusieurs régions de l'État ont voté lors de la première phase des élections nationales vendredi, mais les autorités ont ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans 11 localités après que des foules armées ont tenté de s'emparer des bureaux de vote.

Les bureaux de vote ont enregistré un taux de participation de 81,61% jusqu'à 17 heures (1130 GMT), heure à laquelle le vote a pris fin, ont déclaré les autorités.

"Aucune violence n'a été signalée. Le scrutin s'est déroulé sans heurts. On ne peut pas faire mieux", a déclaré à Reuters Pradeep Jha, directeur général des élections de l'Etat.

Les Kukis, qui représentent 16 % de la population du Manipur et vivent dans les collines, bénéficient d'avantages économiques et de quotas pour les emplois publics et l'éducation, tandis que les Meiteis, qui représentent 53 % de la population, contrôlent les basses terres, plus prospères.

En raison des violences entre les deux groupes, la campagne électorale au Manipur s'est déroulée à huis clos cette année, et l'État a enregistré un taux de participation de 68 % lors de la première phase du scrutin, vendredi.

Les élections indiennes, au cours desquelles le Premier ministre Narendra Modi et son parti, le Bharatiya Janata Party, cherchent à obtenir un rare troisième mandat, se déroulent en sept phases et s'achèveront en juin.

Manipur, qui compte deux circonscriptions, votera à nouveau lors de la deuxième phase vendredi.