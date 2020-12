Un nouveau sondage révèle que 55 % des Canadiens souhaitent partir en vacances pour le temps des fêtes

MONTRÉAL, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le temps des fêtes approche, un nouveau sondage commandé par Sunwing montre l’engouement grandissant des Canadiens pour des expériences de vacances en cadeau.



Le sondage a révélé que plus de la moitié (55 %) des Canadiens aimeraient recevoir en cadeau pour le temps des fêtes des vacances ou un certificat de voyage. Parmi ces répondants, neuf sur dix (89 %) se disent intéressés par une escapade tout compris. Le sondage a été mené les 16 et 17 novembre 2020 par Sunwing, en anglais et en français, auprès d’un échantillon représentatif de 1 507 Canadiens, membres du Forum Angus Reid.

« Notre sondage démontre que de nombreux Canadiens aimeraient recevoir en cadeau une expérience de vacances pour le temps des fêtes », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Sunwing permet aux Canadiens d’offrir des vacances ensoleillées en toute simplicité, grâce à une large gamme de forfaits à des prix imbattables. Nos clients pourront donc vivre des vacances réellement mémorables dans les tropiques sous notre aile. »

Voici d’autres résultats du sondage :

Les personnes de 18 à 34 ans aimeraient le plus recevoir un cadeau de voyage, 59 % des répondants de cette tranche d’âge se disant ouverts à l’idée de recevoir de futures vacances ou un certificat de voyage pour le temps des fêtes;



Les répondants de l’Alberta (64 %), de la Colombie-Britannique (58 %) et du Québec (57 %) sont ceux qui souhaitent le plus recevoir des vacances en cadeau pour le temps des fêtes;



Parmi les participants de 35 à 54 ans qui ont répondu qu’ils souhaitaient recevoir des vacances en cadeau pour le temps des fêtes, 93 % opteraient pour des vacances tout compris;



Parmi les Québécois qui aimeraient recevoir des vacances en cadeau pour le temps des fêtes, 85 % ont précisé qu’ils aimeraient recevoir une escapade tout compris.

Les Canadiens peuvent faire le bonheur de tous leurs proches en leur offrant des forfaits adaptés à tous les styles de voyage, que ce soit une escapade romantique ou un séjour rempli d’aventures. Ceux qui cherchent le cadeau parfait peuvent également réaliser d’incroyables économies sur des forfaits vacances tout au long du mois de décembre.

Les clients qui réservent leur escapade peuvent voyager l’esprit tranquille, sachant que les normes canadiennes les plus strictes sont en place tout au long de leurs vacances grâce à notre engagement En toute sécurité avec Sunwing. Conçu sur les conseils de Medcan, un chef de file mondial des soins de santé, ce programme est instauré à chaque étape du voyage, de l’enregistrement à l’aéroport au retour à la maison, en passant par les transferts et le séjour à destination, et garantit des vacances mémorables et sécuritaires sous les tropiques.

Pour savoir comment vous pouvez offrir une expérience de vacances pour le temps des fêtes, veuillez visiter le site Web de Sunwing.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca



https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

À propos du Forum Angus Reid :

Le Forum Angus Reid est la communauté d’opinion publique en ligne la plus connue et la plus fiable au Canada, composée de résidents engagés, à travers le pays, qui répondent à des sondages sur des questions d’actualité qui intéressent tous les Canadiens.

La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est exact à +/- 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens avaient été interrogés. Tous les extraits d’enquêtes et les sondages peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris, mais sans s’y limiter, l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04b14985-8974-4262-94f9-284ebca4fcc1