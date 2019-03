Un nouveau vote sur le Brexit aux Communes que si le gouvernement peut l'emporter - Fox

LONDRES, 17 mars (Reuters) - Theresa May n'organisera un nouveau vote parlementaire sur l'accord de Brexit qu'elle a négocié avec les Européens que si elle est sûre d'obtenir une majorité, a déclaré dimanche matin Liam Fox, son ministre du Commerce.

"Il serait difficile de justifier la tenue de ce vote si nous savons que nous allons le perdre", a-t-il dit sur Sky News.

Par deux fois déjà, la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE (par 432 voix contre 202 le 15 janvier puis par 391 voix contre 242 mardi dernier).

Si le gouvernement et le Parlement ne parviennent pas à s'entendre sur l'accord, a ajouté Liam Fox, le Parlement prendra le contrôle de la procédure de divorce avec les Européens.

Theresa May, conformément à la série de votes de la semaine passée à la Chambre des communes, a annoncé qu'elle se donnerait jusqu'à mercredi au plus tard pour tenter de faire approuver par le Parlement de Westminster l'accord de sortie de l'Union européenne, soit avant le Conseil européen des 21 et 22 mars.

Le vote pourrait avoir lieu mardi. May a besoin des voix de 75 parlementaires supplémentaires pour renverser la donne.

Si les Communes adoptent l'accord, elle demandera à ses partenaires européens un report de courte durée, de l'ordre de trois mois, jusqu'au 30 juin au plus tard, de la date de sortie de l'UE. Si elles le rejettent, elle demandera un report de longue durée, sans limitation.

(Kate Holton et Elizabeth Piper Henri-Pierre André pour le service français)