Un fonds négocié en bourse (ETF) dont les transactions ont débuté jeudi offre aux investisseurs un nouveau moyen de participer au marché en plein essor des options sur actions à échéance courte, une stratégie commerciale risquée qui a enthousiasmé les marchés l'année dernière.

Defiance ETFs LLC, un sponsor d'ETF basé à Miami, a lancé jeudi le Defiance Nasdaq-100 Enhanced Option Income ETF, le premier ETF à utiliser la génération quotidienne de revenus d'options, a indiqué le sponsor de l'ETF dans un communiqué de presse.

Le FNB cherche à tirer parti de la double popularité des contrats d'options à court terme et de l'intérêt accru pour les FNB qui cherchent à générer des revenus en combinant la vente d'options et l'investissement dans des actions américaines à grande capitalisation.

Les contrats d'options à court terme, dont l'échéance est d'un jour ou moins - appelés options 0DTE (zero days to expiry) - ont gagné en popularité auprès des investisseurs au cours de l'année écoulée, représentant souvent jusqu'à la moitié du volume quotidien des échanges d'options sur les principaux ETF et indices, notamment le S&P 500 et l'Invesco QQQ ETF .

Leur utilisation accrue a suscité des inquiétudes quant aux risques qu'elles présentent et à l'éventualité d'un choc de volatilité qui pourrait se répercuter sur l'ensemble du marché boursier.

Les investisseurs se sont également tournés vers les ETF qui cherchent à générer des revenus et à réduire la volatilité du portefeuille en vendant des options sur les actions.

L'un de ces ETF, le JPMorgan Equity Premium Income ETF, a vu ses actifs passer de 12,4 milliards de dollars il y a un an à environ 29,5 milliards de dollars. Les actifs d'un autre ETF, le Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, sont passés de 6,9 milliards de dollars il y a un an à 8,1 milliards de dollars.

"S'il y a une chose que les investisseurs attendent avec impatience, c'est un flux régulier de revenus, et nous espérons leur offrir cela", a déclaré Sylvia Jablonski, directrice générale de Defiance ETFs.

Le nouveau FNB géré activement, QQQY, cherche à obtenir un rendement mensuel pour les investisseurs en combinant des bons du Trésor et des options à court terme sur l'indice Nasdaq-100. Le fonds cherchera à générer des revenus en vendant des options de vente 0DTE dans le but de capturer la prime de ces contrats dérivés très volatils, a déclaré le sponsor de l'ETF.

"QQQY tente de répondre à deux besoins : un revenu potentiel à partir d'un actif qui ne génère généralement pas de revenu et une exposition à la popularité soudaine des options ODTE", a déclaré Lois Gregson, analyste principal des ETF chez FactSet Research Systems.

Mme Gregson a toutefois averti que la dépendance de l'ETF à l'égard des options 0DTE, très volatiles, pourrait le rendre vulnérable aux pertes.

Le fonds "parie" sur le fait que le marché montera plus souvent qu'il ne baissera", a déclaré Mme Gregson, soulignant que le gestionnaire de portefeuille devrait racheter les options de vente à découvert, ce qui pourrait entraîner une perte.

"Cette stratégie s'apparente à celle qui consiste à ramasser des pièces de monnaie devant un bulldozer. Le potentiel de revenu est là, mais vous risquez parfois de vous faire écraser", a déclaré M. Gregson.

Defiance ETFs s'apprête à lancer deux autres FNB - le Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF et le Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF, qui utiliseront une stratégie similaire avec une exposition aux indices S&P 500 et Russell 2000, respectivement.

Le succès du nouvel ETF pourrait dépendre de la croissance continue de l'intérêt pour les options à court terme, a déclaré Seth Golden, président de la société de recherche en investissement Finom Group.

M. Golden a déclaré qu'il surveillerait la liquidité et le volume des transactions pour le nouveau produit afin d'évaluer sa viabilité.

Les actions de l'ETF se négociaient à 20,13 dollars à 12 h 45 (1645 GMT), environ 7 000 actions ayant changé de mains. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed ; Rédaction de Richard Chang, Ira Iosebashvili et Daniel Wallis)