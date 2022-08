Un nuage plane sur les fabricants de puces américains, qui craignent un ralentissement de la croissance des centres de données.

Selon les analystes, le marché du cloud computing a rarement eu à faire face à un ralentissement économique prolongé depuis qu'il a pris de l'ampleur au cours de la dernière décennie, alors que davantage d'entreprises adoptaient la technologie. Il est donc plus difficile de prédire s'il est à l'abri de la récession ou s'il sera touché par un ralentissement économique.

Alors que l'inflation la plus élevée depuis 40 ans pèse sur les consommateurs et que les économistes débattent des signaux de récession, les annonceurs ont resserré les cordons de la bourse, selon les entreprises de Big Tech.

"Les investisseurs craignent que ce soit la prochaine chaussure qui tombe", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, ajoutant qu'une sécheresse publicitaire affectant des entreprises comme Facebook et Snapchat pourrait inciter à réduire les investissements dans les centres de données.

Big Tech a fait état d'un ralentissement des taux de croissance annuels des revenus du cloud pendant la saison des résultats - Google Cloud d'Alphabet Inc a chuté de plus de 8 points de pourcentage, Azure de Microsoft Corp a chuté de 6 points de pourcentage et AWS d'Amazon.com a chuté de plus de 3 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Nathaniel Harmon, directeur de recherche de YipitData, a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires du marché du cloud était encore importante, mais il a fait remarquer que des poches de faiblesse dans des régions comme l'Europe s'insinuaient.

Les trois entreprises ont également déclaré que pendant la pandémie, elles conserveront les équipements des centres de données plus longtemps, dans certains cas jusqu'à six ans, au lieu de trois, afin d'économiser de l'argent.

"S'ils réduisent leurs dépenses en matière de capacité des centres de données, eh bien cela signifie moins de puces d'Intel ou d'AMD", a déclaré Glenn O'Donnell, directeur de recherche chez Forrester Research.

Cette inquiétude a été renforcée par la chute de 16 % des activités du groupe de centres de données et d'intelligence artificielle d'Intel Corp., qui ont atteint 4,6 milliards de dollars et ont manqué les estimations de Wall Bourse de près de 2 milliards de dollars lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels.

Et la semaine dernière, Micron Technology Inc a mis en garde contre des perspectives encore plus mauvaises que prévu, ajoutant cette fois qu'il y avait des problèmes non seulement dans les PC et les smartphones, mais aussi dans le cloud.

Mais ce n'est pas aussi simple qu'un ralentissement de la croissance du marché du cloud qui cause des problèmes, a déclaré à Reuters Sumit Sadana, directeur commercial de Micron. Une partie du problème est due à la pénurie de certaines puces qui empêche la construction de serveurs, entraînant une accumulation d'autres puces - une situation similaire à la pénurie de puces automobiles.

Selon Richard Barnett, directeur du marketing chez Supplyframe, les stocks de la chaîne d'approvisionnement des serveurs atteignent des sommets, mais des pièces clés manquent. "Supposons que 500 composants soient nécessaires pour un serveur, et que 10 ou 20 pièces indisponibles empêchent son achèvement."

Sadana a tout de même prévenu que les entreprises, inquiètes de l'économie, se montraient également plus prudentes dans l'achat de puces.

O'Donnell, de Forrester, a déclaré qu'il observe ce phénomène dans l'ensemble du secteur technologique. "Lorsque nous discutons avec nos clients de leurs plans de dépenses, beaucoup d'entre eux disent, eh bien, vous savez, nous n'allons pas fermer le robinet, mais nous allons le fermer un peu", a-t-il déclaré. "Vous allez voir une partie de cela se refléter dans les bénéfices de sociétés comme Dell et Hewlett Packard Enterprise également."

Alors que les dirigeants et les analystes débattent de l'impact du ralentissement de la croissance du marché du cloud, Super Micro Computer Inc, qui se spécialise dans les serveurs personnalisés pour les nouvelles technologies, a déclaré que des développements tels que les voitures à conduite autonome et le méta-verset apportent encore de nouvelles vagues de demande.

"Il y a beaucoup de croissance refoulée à mesure que les projets passent du stade du laboratoire à celui du déploiement", a déclaré Michael McNerney, vice-président du marketing et de la sécurité des réseaux de Super Micro.