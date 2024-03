Le chef d'un groupe indépendant de surveillance des votes que la Russie a qualifié d'"agent étranger" affirme que l'élection présidentielle qui a débuté vendredi et qui devrait permettre la réélection de Vladimir Poutine est la moins transparente que le pays ait jamais connue.

Stanislav Andreichuk, coprésident de Golos (Voice), a déclaré que l'utilisation du vote électronique pour la première fois lors d'une élection présidentielle et le fait que le scrutin s'étale sur trois jours contribuaient à rendre le processus plus opaque.

"Ce sont les élections les plus fermées et les plus secrètes de l'histoire de la Russie", a déclaré M. Andreichuk lors d'un entretien téléphonique avec Reuters, en référence aux 33 années qui se sont écoulées depuis l'éclatement de l'Union soviétique.

Le Kremlin affirme que l'élection, qui a débuté vendredi, est un processus démocratique en bonne et due forme et prédit que M. Poutine l'emportera grâce à un soutien populaire écrasant. Les autorités électorales déclarent qu'elles seront surveillées par 706 observateurs étrangers et pas moins d'un tiers de million d'observateurs russes désignés par les candidats, les partis politiques et les organisations sociales.

M. Andreichuk a déclaré que les taux de participation élevés enregistrés le premier jour des élections reflétaient la pression exercée sur les gens par les responsables sur le lieu de travail pour qu'ils s'assurent qu'ils votent.

"Les gens vont voter dès le matin parce que leurs patrons les y obligent. C'est très pratique de les suivre parce que c'est un jour ouvrable", a-t-il déclaré.

Reuters a demandé à la commission électorale de préciser si les travailleurs reçoivent des instructions de leurs patrons pour aller voter.

Six sources ont déclaré à Reuters à la veille de l'élection que les dirigeants des entreprises et organisations publiques exerçaient des pressions sur le personnel pour qu'il vote. Quatre d'entre elles ont déclaré que les travailleurs avaient reçu l'ordre de fournir des preuves de leur participation au scrutin.

"Dans notre usine, on a dit à tout le monde de voter le 15 mars et d'envoyer un selfie au patron", a déclaré un employé d'une entreprise publique.

Un taux de participation élevé est important pour le Kremlin, car M. Poutine, deux ans après le début de la guerre en Ukraine, cherche à montrer que le pays le soutient.

Les partisans de l'opposant Alexeï Navalny, décédé le mois dernier dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, ont exhorté la population à protester en se rendant massivement aux urnes dimanche à midi.

Selon les données officielles, le taux de participation de vendredi était supérieur à 33 % pour l'ensemble du pays, mais supérieur à 60 % dans certaines régions de Sibérie et de l'Extrême-Orient. Il était légèrement inférieur à 70 % à Donetsk et à Kherson, deux régions de l'Ukraine occupées par la Russie. Le gouvernement de Kiev a qualifié le vote d'illégal et de nul dans ces régions.

LE VOTE ÉLECTRONIQUE

M. Andreichuk a déclaré que le vote électronique - accessible pour la première fois dans le cadre d'une élection présidentielle à la population d'environ un tiers du pays - était particulièrement préoccupant parce qu'il pouvait être manipulé et que les résultats étaient impossibles à vérifier.

L'étalement du vote sur trois jours a soulevé la possibilité que les urnes soient manipulées pendant la nuit, a-t-il ajouté.

M. Andreichuk a également noté qu'il n'y avait que trois candidats alternatifs à M. Poutine, le nombre le plus faible qu'il ait eu à affronter au cours de ses cinq élections, et a déclaré qu'aucune discussion publique ouverte sur les problèmes du pays n'avait été autorisée.

"La censure a été introduite, la répression règne dans le pays, une partie de l'opposition est derrière les barreaux. Ces élections ne sont donc pas libres et ne sont pas démocratiques dès le départ.

Golos n'est pas autorisé à envoyer des observateurs. L'organisation a été qualifiée d'"agent étranger" pour la première fois en 2013, après avoir irrité les autorités en publiant des preuves de fraude lors d'un vote parlementaire en 2011 et d'une élection présidentielle en 2012 remportée par M. Poutine.

Un autre dirigeant de l'organisation, Grigory Melkonyants, a été arrêté en août dernier et accusé de participer à une organisation "indésirable". Il est toujours en prison, dans l'attente de son procès.