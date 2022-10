Un oléoduc polonais fuit alors que les ministres européens s'attaquent à la crise énergétique

La Pologne a déclaré que la fuite dans l'un des pipelines de Druzhba, sur la principale route du pétrole vers l'Allemagne, était probablement due à un accident. Le gazoduc Nord Stream, qui dessert l'Allemagne, est actuellement hors service après une fuite survenue le mois dernier, qui a été attribuée à un sabotage tant par la Russie que par l'Occident.

Les nations de l'UE ont cherché à réduire leur dépendance à l'égard de l'énergie russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

L'impact de cette politique, ainsi que les fortes réductions des approvisionnements en provenance de Russie, se sont fait sentir dans l'ensemble du bloc des 27 nations, avec des prix du gaz près de 90 % plus élevés qu'il y a un an et des craintes de rationnement et de coupures de courant au cours de l'hiver prochain.

Les ministres de l'énergie de l'UE se réunissaient mercredi à Prague pour tenter de convenir de nouvelles mesures pour faire face à la crise.

La plupart des pays de l'UE disent vouloir un plafonnement des prix du gaz, mais ne sont pas d'accord sur sa conception. Certains pays, dont l'Allemagne, premier marché gazier d'Europe, y sont toujours opposés, estimant qu'il risque d'étouffer les approvisionnements.

L'Allemagne et les Pays-Bas ont présenté leurs propres propositions avant la réunion de mercredi dans la capitale tchèque. Ils ont suggéré 10 mesures européennes "sans regret", dont un nouveau prix de référence pour le gaz naturel liquéfié, des objectifs plus stricts pour économiser le gaz et la négociation de prix plus bas avec d'autres fournisseurs, comme la Norvège.

Dans la Pologne voisine, l'opérateur d'oléoduc PERN a déclaré qu'une fuite avait été détectée mardi soir dans une section de l'oléoduc Druzhba, à environ 70 kilomètres (43 miles) de la ville de Plock, dans le centre de la Pologne.

L'oléoduc Druzhba, dont le nom signifie "amitié" en russe, est l'un des plus grands du monde. Il fournit du pétrole russe à une grande partie de l'Europe centrale, notamment l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Autriche.

"Ici, nous pouvons parler de dommages accidentels", a déclaré par téléphone à Reuters le haut fonctionnaire polonais chargé des infrastructures énergétiques, Mateusz Berger. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de croire que la fuite était due à un sabotage.

CRAINTES D'APPROVISIONNEMENT

Dans toute l'Europe, les analystes ont évalué le déficit d'approvisionnement en gaz à près de 15 % de la demande hivernale moyenne et ont déclaré que l'Allemagne devait réduire sa consommation d'énergie d'environ un cinquième, avec des implications inquiétantes pour la plus grande économie d'Europe dont l'industrie s'est appuyée sur des approvisionnements énergétiques abondants et abordables.

La crise énergétique a eu des répercussions dans toute l'Europe, car les entreprises ont répercuté les coûts supplémentaires sur le budget des ménages.

Les gouvernements tentent également de trouver comment financer les mesures d'urgence prises pour protéger les clients et atténuer les distorsions causées par la flambée des prix.

En Grande-Bretagne, le nouveau gouvernement a établi des plans pour limiter temporairement les revenus des producteurs d'électricité à faible teneur en carbone, ce qui, selon l'industrie, constitue un "impôt de facto sur les bénéfices exceptionnels" pour les producteurs d'énergie renouvelable.

La flambée des prix du gaz en Europe et en Grande-Bretagne a fait grimper le coût de l'électricité.

Les prix de l'électricité sont généralement fixés par le gaz, de sorte que la mesure s'appliquerait aux générateurs à faible émission de carbone qui vendent leur électricité à ces prix galopants, mais qui ont l'avantage de ne pas avoir à acheter un carburant coûteux.