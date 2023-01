Un organisme de surveillance américain accuse le représentant George Santos d'avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes électorales.

Le Campaign Legal Center, un organisme non partisan de surveillance du gouvernement, a déposé cette plainte auprès de la Federal Election Commission (FEC) après que Santos ait admis, dans une interview accordée au New York Post, qu'il avait fabriqué une grande partie de son CV.

"La commission devrait enquêter de manière approfondie sur ce qui semble être des mensonges tout aussi effrontés sur la façon dont sa campagne a collecté et dépensé de l'argent", selon la plainte.

Le bureau de Santos au Congrès a renvoyé les questions à la campagne électorale du législateur, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Santos, qui a été élu en novembre pour représenter un district dans l'arrondissement du Queens de New York et certaines parties de sa riche banlieue de Long Island, fait déjà l'objet d'une enquête du bureau du procureur de New York, selon le procureur de district du comté de Nassau. La nature de cette enquête reste floue.

Citant les divulgations fédérales, la plainte déposée lundi auprès de la FEC allègue que Santos "semble avoir dépensé 13 500 $ en paiements de loyer pour la résidence personnelle de Santos en violation flagrante de la loi".

Le Campaign Legal Center a déclaré que les divulgations de financement de campagne de Santos ne concordent pas non plus avec d'autres divulgations qu'il a faites concernant ses revenus et ses biens.

"L'ensemble des circonstances indique plutôt que des individus ou des sociétés inconnus ont peut-être illégalement acheminé de l'argent vers la campagne de Santos", selon la plainte.

Un porte-parole de la FEC a déclaré que la commission ne fait pas de commentaires sur les questions d'application en cours.

Suite à des articles de presse détaillant les faussetés dans la façon dont Santos a décrit son éducation, son travail et son histoire familiale, Santos s'est excusé le mois dernier pour avoir "embelli" son CV, tout en défendant certains aspects de la façon dont il s'était représenté.