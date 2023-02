Le Bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports examinera 18 vols effectués par M. Buttigieg sur des avions de la Federal Aviation Administration (FAA) au cours de sept voyages.

Le coût des vols pour Buttigieg et son personnel s'est élevé à 41 905,20 $ et, dans six des sept voyages, les coûts des vols sur des avions de la FAA étaient moins élevés que ceux des vols commerciaux, a confirmé le ministère à Reuters.

Le Washington Post a été le premier à rapporter cet audit.