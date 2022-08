Un organisme gouvernemental demande à Rain de retirer sa proposition de fusion avec Telkom

Rain, propriété du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, a déclaré jeudi qu'elle avait proposé une fusion avec Telkom afin de déjouer les plans de la société de téléphonie mobile MTN visant à acquérir Telkom.

Le Takeover Regulation Panel (TRP) du pays, un organe gouvernemental, a déclaré que l'annonce avait été publiée par Rain sans l'approbation préalable requise par la réglementation.

"La publication de l'annonce par Rain est illégale, et Rain a reçu l'instruction de retirer l'annonce", a-t-il déclaré.

"Dans ces circonstances, il est conseillé à toutes les parties (c'est-à-dire aux actionnaires) et au marché de ne pas tenir compte de l'annonce."

Le mois dernier, la deuxième plus grande société de télécommunications du pays, MTN, avait déclaré être en pourparlers avec Telkom dans le cadre d'une transaction en actions ou en espèces et en parts qui pourrait créer la plus grande société de télécommunications du pays, dépassant son plus grand rival, Vodacom Group.

Les analystes avaient déclaré que l'acquisition avait peu de chances d'être acceptée par la Commission de la concurrence car elle créerait un duopole virtuel dans le pays.

Rain a déclaré que son projet de fusion avec Telkom créerait un paysage plus concurrentiel et trois grands acteurs des télécommunications.

"C'est une alternative logique à la simple vente à MTN et serait également conforme aux politiques pro-concurrentielles du gouvernement", a déclaré Rain dans un communiqué.

Les actions de Telkom ont augmenté de plus de 6 % à 1410 GMT après l'annonce, mais l'entreprise a déclaré dans une déclaration séparée qu'elle n'avait reçu aucune proposition de Rain.

Mostsepe dirige un réseau d'affaires diversifié qui va de l'exploitation minière, des services financiers, des télécommunications, des énergies renouvelables aux investissements dans des entreprises naissantes par le biais d'Africa Rainbow Capital (ARC) Investments.

Rain, qui propose des services de données 4G et 5G, a été l'une de ses entreprises à la croissance la plus rapide dans le portefeuille et affirme avoir l'un des plus grands réseaux 5G au monde, couvrant plus de 6 millions de foyers.