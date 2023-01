Un organisme industriel clarifie ce qui se passe lorsque les dérivés de crypto-monnaies s'effondrent

L'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) a publié des directives pour la négociation de dérivés d'actifs numériques afin de clarifier ce qui se passe lorsque les choses tournent mal sur un marché sous-jacent, comme l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX.

Si la plupart des problèmes récents se sont produits sur le marché au comptant des cryptomonnaies, bon nombre des incertitudes juridiques pourraient également affecter les dérivés d'actifs numériques.

L'ISDA supervise déjà le "contrat-cadre" ou modèle utilisé par les banques pour négocier des milliards de dollars de produits dérivés dans le monde.

Il comprendra désormais la première documentation standard de l'organisme pour le commerce des dérivés d'actifs numériques, couvrant initialement les contrats à terme non livrables et les options sur Bitcoin et Ether.

Il pourrait être étendu à l'avenir pour couvrir d'autres types de produits, y compris les titres tokenisés et d'autres actifs numériques exécutés sur la technologie du grand livre distribué (DLT), a déclaré l'ISDA.

Le cadre définit les droits et obligations des deux parties à une transaction de produits dérivés à la suite d'une perturbation du marché, et l'ISDA a également publié des documents de discussion explorant les questions juridiques soulevées par la faillite de FTX.

L'effondrement de FTX a entraîné la perte de milliards de dollars d'actifs de clients, soulevant des questions sur la question de savoir qui est propriétaire des actifs détenus par un échange de crypto ou un intermédiaire.

"Les récents échecs sur le marché des crypto-monnaies ont souligné l'importance de disposer d'un cadre contractuel clair et cohérent qui précise les droits et obligations des deux parties à la suite d'un défaut", a déclaré Scott O'Malia, directeur général de l'ISDA.

"Tous les clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, doivent savoir que leurs actifs sont protégés et comprendre leurs droits en cas de défaut", a ajouté M. O'Malia.