Un organisme salvadorien va enquêter sur les plaintes relatives aux achats de bitcoins et aux guichets automatiques du gouvernement

La Cour des comptes du Salvador, qui surveille ses ressources publiques, va enquêter sur une plainte concernant les achats de bitcoins par le gouvernement et la construction de kiosques pour les distributeurs de cryptomonnaies, selon un document vu par Reuters.

Le Salvador est devenu ce mois-ci le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale, une initiative défendue par le populaire président du pays, Nayib Bukele.

Le gouvernement a également lancé un portefeuille numérique, Chivo, qui est relié à des distributeurs automatiques de cryptomonnaies récemment construits, permettant aux utilisateurs de retirer de l'argent physique de leurs avoirs numériques en bitcoins. Son déploiement a été perturbé par des dysfonctionnements https://www.reuters.com/technology/it-guy-in-chief-president-tries-fix-el-salvadors-bitcoin-woes-2021-09-08.

La Cour des comptes, qui peut imposer des sanctions administratives et patrimoniales aux fonctionnaires qui ne parviennent pas à résoudre les problèmes, a déclaré avoir reçu le 10 septembre une plainte d'une organisation régionale de défense des droits de l'homme et de la transparence, Cristosal, concernant la mise en ?uvre du bitcoin au Salvador.

Cristosal a demandé un audit des processus d'autorisation pour l'achat de bitcoins et de revoir la construction des cabines utilisées pour les distributeurs automatiques de billets liés au portefeuille numérique de Chivo, une entreprise établie avec des ressources publiques.

La plainte de Cristosal visait six membres du conseil d'administration du Trust Bitcóin, composé de membres des minist�res des Finances et de l'�conomie, ainsi que du secrétariat du Commerce et des Investissements.

Â" Ayant admis la plainte, il sera procédé à la réalisation du rapport d'analyse juridique et, en temps utile, à la transmission de ce rapport à la Coordination générale d'audit Â", a déclaré la Cour des comptes dans un document officiel examiné par Reuters.

Un fonctionnaire de Cristosal, qui n'était pas autorisé à parler de l'affaire, a confirmé que la plainte avait été acceptée.

En plus de sanctionner les fonctionnaires, la Cour des comptes est habilitée à présenter des avis au bureau du procureur général pour engager des poursuites pénales si elle constate des irrégularités dans ses enquêtes.

Le gouvernement du président Bukele n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage de Nelson Renteria ; Rédaction de Drazen Jorgic ; Édition de Michael Perry)