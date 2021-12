Un organisme voué à la conservation invite les Canadiens et les Canadiennes à offrir pour les Fêtes le cadeau symbolique d'un canard

Canards Illimités Canada lance une campagne de dons de bienfaisance exceptionnelle pour assurer un avenir durable

MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 10 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier organisme de conservation des milieux humides du Canada invite les Canadiens et les Canadiennes à offrir le cadeau d’un canard pendant les Fêtes. Il ne faut toutefois pas prendre l’invitation au pied de la lettre (et il ne faut pas essayer non plus de poser une sarcelle sous l’arbre ni un canard chipeau dans un sac-cadeau). Cette campagne de dons invite les Canadiens à verser un don à Canards Illimités Canada (CIC) pour rendre hommage à un ami ou à un être cher afin d’aider CIC à sauvegarder l’habitat dont ont besoin la sauvagine, les autres représentants de la faune et les Canadiens pour prospérer.



La meilleure nouvelle? Il faut compter à peine 20 $. Pour à peu près le même prix qu’un repas au restaurant, on peut offrir à un canard l’habitat qu’il lui faut pour prospérer et conserver cet habitat pendant encore des décennies.

« Le défi à relever pour conserver les milieux humides et maîtriser les effets de la régression de l’habitat est de taille — mais peut paraître intimidant », a déclaré Janine Massey, directrice du Marketing et des communications de CIC. « Pendant les Fêtes, nous permettons ainsi aux Canadiens de vraiment faire œuvre utile ».



Le prix de 20 $ tient compte de la générosité des partenaires conservationnistes qui versent des dons complémentaires à CIC, ce qui vient multiplier par trois les dons des particuliers. Cette campagne permet aussi d’offrir l’option qui consiste à faire un don pour offrir à une bande de canards la même chance, en faisant preuve d’une plus grande générosité.

La sauvagine s’en remet aux milieux humides comme les marais, les fens et les bogs pour survivre. Or, ces habitats ont une importance cruciale pour nous aussi. Les milieux humides assurent des services environnementaux essentiels, par exemple en filtrant naturellement notre eau, en atténuant les effets des inondations et des sécheresses, en stockant le carbone et en assurant l’habitat de plus de 500 espèces fauniques.

« En donnant à un canard la place qu’il lui faut pour prospérer, on n’assure pas seulement l’avenir de ce canard. On assure aussi notre avenir », explique Pascal Badiou, chercheur scientifique auprès de CIC. « Nous savons que les milieux humides comptent parmi les milieux naturels les plus importants de la planète et qu’ils sont absolument indispensables pour la santé de nos écosystèmes ».

La recherche nous apprend que les 2,6 millions d’hectares de milieux humides confiés aux soins de CIC d’un océan à l’autre produisent une valeur économique estimée à 5,66 milliards de dollars, dont 2,55 milliards de dollars en services d’alimentation en eau et de purification de l’eau et 1,65 milliard de dollars dans la régulation climatique.

« Offrir un canard », c’est faire un cadeau riche de sens et inoubliable pour les Fêtes, en plus de produire des rendements prodigieux.

Pour verser un don et offrir symboliquement un canard en cadeau aujourd’hui : www.canards.ca/donner-canards

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ashley Lewis

Canards Illimités Canada

media@ducks.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

