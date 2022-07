Un panel de la Chambre des représentants des États-Unis cherche à faire avancer un projet de loi visant à interdire les fusils d'assaut

Le projet de loi a peu de chances d'être adopté par le Sénat, où il faudrait au moins 10 républicains pour que la mesure soit soumise au débat. Par le passé, les Républicains ont rejeté des projets de loi similaires, en invoquant le deuxième amendement de la Constitution américaine traitant du droit de porter des armes.

La commission judiciaire de la Chambre des représentants, enhardie par l'indignation croissante de l'opinion publique face à l'utilisation criminelle des armes à tir rapide et par l'approbation le mois dernier d'un projet de loi limité sur le contrôle des armes à feu, a prévu une séance de travail à 10 heures ET (1400 GMT) pour approuver les deux mesures.

Le 14 mai, 10 personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu'un suprémaciste blanc avoué a prétendument ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo, dans l'État de New York, en utilisant une arme d'assaut de type AR-15. Dix jours plus tard, 19 enfants et deux enseignants ont été tués dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, avec le même type d'arme, selon la police. Sept personnes célébrant la fête du 4 juillet à Highland Park, dans l'Illinois, ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors d'un défilé.

Ce ne sont que les dernières d'une longue série de fusillades de masse qui ont tué des centaines d'Américains.

Le deuxième projet de loi de la commission judiciaire de la Chambre des représentants supprimerait les interdictions fédérales actuelles qui empêchent les fabricants d'armes et de munitions d'être poursuivis en justice pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation illégale des armes à feu. Un lobbying vigoureux de l'industrie des armes a bloqué une telle mesure dans le passé.

Si le panel approuve les projets de loi, la Chambre entière les adoptera probablement. Mais l'effort législatif pourrait s'arrêter là dans les mois qui précèdent les élections de mi-mandat du 8 novembre, lorsque les Républicains sont susceptibles de regagner la majorité dans au moins une chambre du Congrès.

"Je suis désolé de dire qu'à moins qu'ils (les républicains du Sénat) ne gardent leurs sentiments confidentiels, cela ne semble pas encourageant", a déclaré mardi à la presse le président de la commission judiciaire du Sénat, Dick Durbin, interrogé sur les perspectives dans cette chambre.

Une interdiction de 10 ans sur les armes d'assaut a expiré en 2004 et plusieurs tentatives pour la ramener ont jusqu'à présent échoué.

Une étude menée en 2021 par la Northwestern University Feinberg School of Medicine a révélé que l'interdiction des armes d'assaut de 1994 avait entraîné une diminution significative des fusillades de masse.

Mercredi, la commission judiciaire du Sénat se penchera également sur l'accès des civils aux armes d'assaut de type militaire. La maire de Highland Park, Nancy Rotering, sera parmi les personnes qui témoigneront lors de cette audience.

Le mois dernier, les républicains se sont même opposés à l'augmentation de l'âge minimum pour l'achat d'armes d'assaut semi-automatiques de 18 à 21 ans.