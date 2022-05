Un panel de la Chambre des représentants des États-Unis demande aux fabricants d'armes à feu des données sur le marketing et d'autres données après des fusillades.

La présidente du Comité de surveillance de la Chambre des représentants, Carolyn Maloney, a demandé ces données dans des lettres envoyées jeudi à Daniel Defense, Bushmaster, Sig Sauer, Smith & Wesson Brands Inc et Sturm, Ruger & Company Inc, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Je suis profondément préoccupée par le fait que les fabricants d'armes à feu continuent de tirer profit de la vente d'armes de guerre", a écrit la congressiste Maloney, citant les fusils semi-automatiques AR-15 utilisés dans la fusillade de cette semaine dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, et dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York, dix jours plus tôt.

Les représentants des cinq fabricants d'armes n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter la demande du Congrès.

Un tireur de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants dans l'école mardi. Le 14 mai, dix personnes ont été abattues par un suprémaciste blanc dans le supermarché d'un quartier à prédominance noire de la ville de l'ouest de New York.

Les sondages montrent qu'une majorité d'Américains sont en faveur d'une réglementation modérée ou forte de la possession d'armes à feu, mais certains législateurs ont laissé entendre qu'ils ne soutiendraient aucune mesure législative.

Les défenseurs de la sécurité des armes à feu font pression sur le président démocrate Joe Biden pour qu'il prenne lui-même des mesures plus énergiques afin de réduire la violence armée à la suite de la fusillade dans une école la plus meurtrière depuis près de dix ans, mais la Maison Blanche a déclaré que le Congrès devait adopter des lois pour avoir plus d'impact.