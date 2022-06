Un panel de la Chambre des représentants des États-Unis enquête sur les affaires saoudiennes avec l'entreprise de Kushner.

"Le Comité de surveillance et de réforme enquête pour savoir si vous (Kushner) avez fait un commerce inapproprié de votre position gouvernementale pour obtenir des milliards de dollars du gouvernement saoudien et si vos intérêts financiers personnels ont influencé de manière inappropriée la politique étrangère des États-Unis pendant l'administration de votre beau-père, l'ancien président Trump", a déclaré jeudi dans une lettre la représentante Carolyn Maloney, la démocrate de New York qui dirige le Comité de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants.

Maloney a envoyé la lettre à Kushner, qui a été conseiller de Trump à la Maison Blanche, en demandant des documents sur l'investissement dans sa société, A Fin Management LLC (Affinity).

Un porte-parole de Kushner a déclaré au New York Times qu'il "a respecté toutes les directives légales et éthiques pendant et après son service au gouvernement." Le cabinet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters jeudi.

Les dossiers montrent que la société est enregistrée en tant que conseiller en investissement avec environ 2,5 milliards de dollars sous gestion dans des véhicules d'investissement communs.

Dans le cadre d'un investissement en capital privé typique, l'Arabie saoudite aurait placé de l'argent dans un fonds géré par A Fin, plutôt que d'investir dans la société elle-même. Les détails de cet investissement n'étaient pas connus.

"Votre soutien aux intérêts saoudiens était inébranlable, même lorsque le Congrès et le reste du monde examinaient de près les violations des droits de l'homme commises par le pays au Yémen, le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi par des assassins saoudiens liés au prince héritier Mohammed bin Salman, et la répression de l'Arabie saoudite contre les dissidents politiques dans le pays", a écrit Maloney dans la lettre.

Kushner a constitué la société après que Trump a quitté ses fonctions et elle a obtenu l'investissement de 2 milliards de dollars de l'Arabie saoudite six mois plus tard, a ajouté Maloney.