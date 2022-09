Un panel du Sénat américain retarde le vote sur un projet de loi autorisant les médias à négocier conjointement avec les grandes entreprises technologiques.

"Aujourd'hui, nous avons retenu le projet de loi au sein du Comité judiciaire, en partie parce qu'un collègue était absent et que nous avions besoin de son vote sur un amendement", a déclaré le parrain du projet de loi, la sénatrice Amy Klobuchar. "Je prévois pleinement d'aller de l'avant avec le projet de loi".

Les partisans du projet de loi ont déclaré qu'il était nécessaire pour garantir que les organismes de presse, qui ont eu du mal à faire des bénéfices ces dernières années, reçoivent une part équitable des revenus publicitaires de Google et Facebook en leur permettant de se regrouper pour négocier collectivement avec les entreprises technologiques.

Contrairement à d'autres projets de loi visant à freiner les grandes entreprises technologiques, certains groupes progressistes s'opposent à cette mesure, notamment Public Knowledge, Common Cause et Consumer Reports. Ces groupes se sont joints à une lettre critiquant la mesure parce que, entre autres, elle "favorise les grands diffuseurs comme News Corp, Sinclair, iHeart et Comcast/NBCU par rapport à toute autre forme de journalisme, et elle sape l'objectif déclaré d'aider les nouvelles locales."