Un panel portugais recueille plus de 400 témoignages de victimes d'abus sexuels commis par des églises

La commission portugaise a commencé ses travaux en janvier après qu'un rapport en France ait révélé qu'environ 3 000 prêtres et responsables religieux ont abusé sexuellement de plus de 200 000 enfants au cours des 70 dernières années.

L'Église catholique portugaise a été secouée ces dernières semaines par divers cas de dissimulation présumée d'abus sexuels, y compris par des évêques qui restent actifs dans l'Église.

"La dissimulation est inhérente aux cas d'abus sexuels", a déclaré Daniel Sampaio, membre de la commission et psychiatre portugais. "Bien sûr, il y a eu dissimulation par l'Église".

L'une des affaires les plus médiatisées implique Jose Ornelas, qui est à la tête de la Conférence épiscopale portugaise (CEP). Les procureurs publics ont déclaré qu'ils enquêtaient sur Ornelas. Un enseignant l'a accusé d'avoir couvert des abus sexuels dans un orphelinat au Mozambique en 2011.

Selon le journal portugais Publico, l'enseignant a déclaré avoir signalé des abus sexuels commis par deux prêtres italiens à Ornelas, qui était responsable de la mission à l'époque. L'enseignant affirme qu'Ornelas n'a pris aucune mesure.

La CEP a défendu Ornelas dans une déclaration et a affirmé qu'il avait signalé le cas à la congrégation locale au Mozambique, qui n'a trouvé aucune preuve d'abus.

Jusqu'à présent, 424 témoignages ont été validés, mais Pedro Strecht, le chef de la commission, a déclaré que le nombre de victimes était "beaucoup plus élevé" car de nombreuses personnes avec lesquelles la commission s'est entretenue ont mentionné d'autres personnes qu'elles connaissaient et qui ont également été abusées.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, un conservateur, a été critiqué après avoir déclaré que "400 cas (d'abus sexuels présumés sur des mineurs) ne me semblent pas particulièrement élevés".

Sur Twitter, des parlementaires de gauche à droite ont qualifié les commentaires de Rebelo de Sousa d'"inacceptables".

Sur les 424 témoignages, 17 ont été envoyés au bureau des procureurs publics pour enquête car tous les autres ont été commis il y a plus de 20 ans et des poursuites judiciaires ne peuvent plus être engagées.

Il y a 30 autres témoignages en cours d'évaluation qui pourraient être éligibles pour être envoyés au bureau des procureurs publics, a déclaré Strecht.

"Il y a plusieurs situations dans lesquelles le même abuseur présumé est mentionné par différentes personnes", a-t-il dit, ajoutant que la plupart des victimes étaient de jeunes garçons. "Il est sans équivoque qu'étant donné ces événements traumatisants... les victimes attendent des excuses."

Strecht a déclaré que son équipe présenterait un rapport final en janvier de l'année prochaine.