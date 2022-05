Un panorama de la Bourse avec les minutes de la Fed en point de mire

Neuf des 11 principaux secteurs du S&P ont baissé. Les biens de consommation discrétionnaire ont surperformé, avec une hausse de 2,1 %, suivie par une hausse de 1,2 % de l'énergie.

Lors de sa réunion de mai, la banque centrale américaine a augmenté les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, le plus grand saut en 22 ans. Le procès-verbal de cette session, qui doit être publié à 14 heures ET (1800 GMT), pourrait commencer à façonner le débat sur ce qui se passera lorsque la Fed se réunira en juin et juillet pour lutter contre la flambée des prix.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a promis de continuer à pousser les hausses de taux jusqu'à ce qu'il y ait des preuves claires et convaincantes que l'inflation diminue. Cela a incité les marchés monétaires à prévoir des hausses de 50 points de base en juin et juillet.

Les perspectives agressives de resserrement de la politique, l'incertitude découlant du conflit en Ukraine et les prévisions sombres des détaillants ont fait vaciller les marchés récemment. La semaine dernière, le S&P 500 a failli confirmer un marché baissier depuis son record de clôture du 3 janvier.

L'indice de référence est maintenant en baisse de 17,5 % par rapport à son record de clôture historique, tandis que le Nasdaq a chuté de 30 % par rapport à son record de clôture de novembre 2021.

"Nous sommes dans une période difficile avec la Fed, la situation (économique) de la Chine, l'Ukraine et l'inflation. L'objectif (de la Fed) est de ralentir l'économie, mais sans l'arrêter brutalement, c'est le vrai casse-tête", a déclaré Mark Stoeckle, directeur général d'Adams Funds.

Le rapport du département du commerce a montré que les nouvelles commandes de biens d'équipement fabriqués aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril, un jour après que des données ont montré que les ventes de logements neufs ont chuté et que l'activité commerciale a décéléré.

"À certains égards, on pourrait dire que (le plan de la Fed) fonctionne. Les hausses de taux ont changé les comportements, cela a commencé à ralentir l'économie et ce n'est pas une mauvaise chose", a déclaré Stoeckle.

À 12 h 45 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 62,65 points, soit 0,20 %, à 31 865,97, le S&P 500 était en hausse de 3,68 points, soit 0,09 %, à 3 945,16.

Le Nasdaq Composite était en hausse de 46,73 points, ou 0,41%, à 11 311,18, stimulé par Amazon.com et Tesla Inc, en hausse de 2,4% et 4,8%, respectivement.

Nordstrom Inc a bondi de 12,1% après que le détaillant haut de gamme a relevé ses prévisions annuelles de bénéfices et de revenus, comptant sur la demande des consommateurs aisés pour l'aider à surmonter les pressions sur les prix.

Wendy's Co a bondi de 9,8 % après qu'un dépôt réglementaire ait montré que le principal actionnaire de la chaîne de hamburgers, Nelson Peltz, envisageait une offre publique d'achat potentielle pour la société.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 2,10 contre 1 sur le NYSE et de 1,47 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux sommets de 52 semaines et 31 nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 17 nouveaux sommets et 220 nouveaux bas.